L’organisation qui chapeaute le tournoi s’attend à accueillir 43 équipes dans quatre catégories ainsi que 15 000 visiteurs au cours des cinq jours.

Pour Alma, les retombées économiques pourraient être importantes.

Ça permet d’activer l’économie dans un temps où c’est plutôt tranquille, donc les restaurants, les hôtels, les commerces en bénéficient. Mais ça fait découvrir aussi notre coin de pays, donc les gens ont tendance à vouloir revenir et notre accueil est quand même très apprécié par l'ensemble des visiteurs. Pour nous, c’est un moment important [...] , a fait valoir la mairesse, Sylvie Beaumont.

C’est elle qui agira à titre de présidente d’honneur. La Ville prévoit aussi injecter 32 000 $ pour la tenue de l’événement.

Activités

Pour l’occasion, une panoplie d’activités sont prévues. Mercredi, une soirée hommage aux anciens comités organisateurs aura lieu au Salon Ville d’Alma.

Le jeudi, les équipes seront accueillies par la troupe Les Fous du roi au Centre Mario-Tremblay. Un spectacle du groupe Les Colocs Ensemble est aussi prévu lors de la soirée d’ouverture.

Pour le président du Tournoi provincial M18 d’Alma, Yannick Tremblay, il ne s’agira pas d’une édition comme les autres.

Pour le comité organisateur, ça fait longtemps qu'on se donnait comme mandat de rester jusqu’à la 50e. On y arrive et on veut continuer. On est tissé serré. En moyenne, ça fait 10 ans et plus qu’on est ensemble, donc c'était comme un objectif de gang qu'on avait, de rester jusque là , a-t-il fait valoir.

Quelques équipes ont cependant dû annuler leur participation au tournoi, en raison d’un manque de chambres disponibles.

Rappelons que la 49e édition s’était déroulée au mois de mai dernier en raison du resserrement des mesures sanitaires en début d’année 2022.

Le tournoi a adopté un nouveau nom cette année, car en 2019 Hockey Canada a remplacé le nom midget, qui signifie nain en anglais, à la grandeur du pays.



D'après un reportage de Roby St-Gelais