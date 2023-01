Santé mentale : des services plus accessibles pour les jeunes du Nouveau-Brunswick

Un nouveau modèle de soins pour les enfants et les jeunes contribue à réduire de façon importante les listes d’attente pour des services en matière de santé mentale, selon les réseaux de santé Vitalité et Horizon au Nouveau-Brunswick.

Ce modèle offre des consultations uniques permettant de rencontrer un conseiller en l’espace de quelques jours. Le rendez-vous unique peut être suffisant, ou peut servir à déterminer les besoins des jeunes pour davantage d’aide et à les inscrire sur une liste d’attente pour rencontrer un clinicien.

Des listes d’attente réduites de plus de 60 %

Selon Carole Gallant, directrice régionale des services de santé mentale et de traitement de dépendances pour enfants et jeunes au réseau de santé Vitalité, le modèle a permis une diminution de la liste d’attente du réseau d’environ 66 % en six mois.

C’est lorsque nous voyons les gens au moment où le besoin est le plus grand que ce programme est le plus efficace et utile , dit Carole Gallant.

Elle ajoute qu’avant l’existence du programme, des jeunes néo-brunswickois pouvaient attendre des mois avant d’avoir droit à une consultation d’une heure.

Carole Gallant, directrice régionale de la santé mentale et de traitement de dépendance pour enfants et jeunes au réseau de santé Vitalité (archives). Photo : Radio-Canada

Carole Gallant est d’avis que la plupart des enfants et jeunes n’auront pas besoin de plus de trois consultations. Elle indique que pour l’instant, la majorité des personnes qui font la demande pour une consultation sont des jeunes eux-mêmes ou des membres de leur famille qui les ont référés.

Le réseau de santé Horizon a lancé le programme à la fin de 2021. Jennifer Little, directrice régionale des services à l’enfance et à la jeunesse du réseau, affirme que 1151 consultations ont été offertes depuis.

Horizon indique que la liste d’attente a diminué de 64 % entre mai et novembre 2022.

Demander de l'aide rapidement est essentiel pour prévenir le suicide et traiter les problèmes de santé mentale, selon Carole Gallant de Vitalité (archives). Photo : Radio-Canada

Le service est disponible dans tous les centres de traitement des dépendances et de santé mentale. Les jeunes peuvent se présenter directement ou prendre un rendez-vous. Les consultations peuvent avoir lieu en personne, par vidéoconférence ou par téléphone.

Aucun rendez-vous de suivi n’est prévu à la fin des consultations, mais la personne peut revenir à tout moment si elle en ressent le besoin, selon Vitalité.

Davantage d’élèves avec des problèmes d’anxiété et de dépression

D’après les résultats d’un sondage du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick en septembre 2022, 47,8 % des élèves interrogés ont déclaré avoir des symptômes d’anxiété. Il s’agit d’une hausse de 32,6 % par rapport à 2015-2016.

41,7 % des élèves ont dit vivre avec des symptômes de dépression, une hausse de 31,6 % par rapport à 2015-2016.

Selon Statistique Canada, le suicide est la deuxième cause de décès des personnes âgées de 15 à 34 ans, la première étant les accidents.

Carole Gallant croit que demander de l’aide rapidement est essentiel pour prévenir le suicide et traiter les problèmes de santé mentale avant qu’ils ne s’aggravent.