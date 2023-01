L’Hôpital de Red Deer débordé, des patients sont redirigés vers d’autres centres

Services de santé Alberta (AHS) a confirmé que les patients avec des besoins plus importants , au service des urgences, ont été redirigés de 1 h 30 à 15 h le samedi 7 janvier.

L'Hôpital [...] continue d'être exceptionnellement occupé avec un nombre accru de patients au service des urgences et avec des patients présentant des besoins plus importants. Cela entraîne parfois de longues attentes au service des urgences, surtout pour les [cas] moins urgents , explique le porte-parole d' AHS , James Wood, dans un communiqué.

Celui-ci a également confirmé que deux patients du service des urgences ont été envoyés dans des hôpitaux de Calgary afin d’être traités, samedi.

Selon les données enregistrées sur le site d’ AHS , les temps d'attente estimés à l'hôpital de Red Deer ont atteint un pic de 13,5 heures durant la nuit de vendredi à samedi. Cependant, Susan Beatson, présidente de la section de l'Hôpital de Red Deer du syndicat des infirmiers et infirmières de l'Alberta, United Nurses of Alberta (UNA), affirme que des membres ont enregistré des temps d’attente allant jusqu’à 18 heures, vendredi.

Selon Susan Beatson, 32 patients admis à l’hôpital vendredi dernier ont été retenus dans le service des urgences en attente d’un lit. Elle estime qu’au total, il n’y avait qu’environ 46 espaces disponibles aux urgences ce jour-là, incluant des civières, des chaises et des fauteuils inclinables, laissant peu de place aux nouveaux patients.

L'hôpital était plein [et] le service des urgences était plein , dit-elle, expliquant que le centre hospitalier a dû faire face à un incident critique survenu la veille. AHS n'a pas répondu aux questions de CBC /Radio-Canada concernant l’accident.

Problèmes de capacité récurrents

Étant le seul établissement hospitalier au centre de la province, l'hôpital est un établissement de référence pour près d'un demi-million d'Albertains. L’ UNA soutient que cela explique, entre autres, pourquoi le centre est constamment confronté à des problèmes de capacité, à des pénuries de personnel et à un nombre élevé de patients.

La situation est critique [c'est] une situation de crise où nous n'avons pas le personnel nécessaire pour fournir des soins sécuritaires [et où] nous n'avons pas l'espace nécessaire , dénonce Susan Beatson.

Dans un communiqué publié par l’ UNA mardi, les membres du syndicat expriment leurs inquiétudes quant à la sécurité des patients. Les patients en surcapacité dans les unités hospitalières hors urgences doivent souvent rester dans des chambres sans accès à l'oxygène, aux boutons d'appel, aux équipements de surveillance ou aux toilettes , est-il écrit dans le communiqué.

Ce ne sont pas des espaces sécuritaires , insiste la vice-présidente de la section locale 2 de l’ UNA , Margo Buss.

Les membres indiquent que l'hôpital du centre de l'Alberta opère au-delà de sa capacité maximale chaque jour, depuis le mois de décembre jusqu'à présent.

Réacheminement dans les unités hors urgences

Au-delà des préoccupations liées au service des urgences à l’hôpital, le Dr Kym Jim, spécialiste en médecine interne et néphrologue à l'hôpital de Red Deer, se dit de plus en plus inquiet des redirections de patients dans d'autres services.

Selon le Dr Jim, qui est aussi porte-parole du groupe de défense pour l'agrandissement de l'hôpital de Red Deer, la Society for Hospital Expansion of Central Alberta (SHECA), la pénurie de personnel a entraîné qu'une douzaine de patients en cardiologie et en médecine générale soient redirigés vers Edmonton et Calgary au cours du dernier mois.

Nous ne pouvons fondamentalement pas répondre aux demandes de la population du centre de l'Alberta comme nous devrions être en mesure de le faire , affirme le Dr Jim.

En février 2022, le gouvernement de l'ancien premier ministre Jason Kenney a promis une somme de 1,8 milliard de dollars afin d'agrandir l'hôpital. Détenant peu de détails face à la construction à venir, la SHECA réclame un plan de transition pour la période intérimaire.

« Nous ne pouvons pas attendre que ce nouvel hôpital soit construit pour régler les problèmes urgents qui existent à l'hôpital aujourd'hui. » — Une citation de Dr Kym Jim, spécialiste en médecine interne et néphrologue à l'Hôpital régional de Red Deer

Entre-temps, AHS a prendre un certain nombre de mesures pour gérer la demande de patients, notamment en renvoyant les patients qui peuvent être soignés à domicile et en envoyant des patients dans de plus petits hôpitaux de la même zone.

Avec des informations de Jennifer Lee