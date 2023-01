Au cours d'une mêlée de presse sur la colline du Parlement, M. Poilievre a néanmoins souligné qu'il comprenait pourquoi les gens veulent traverser au chemin Roxham , ce passage de fortune devenu au fil des ans un point d'entrée non officiel emprunté par de nombreux demandeurs d'asile.

« Ce sont des êtres humains. Je n'ai rien contre les personnes. Dans certains cas, elles sont des victimes aussi d'un système qui ne fonctionne vraiment pas. » — Une citation de Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada

Selon lui, ce problème tire son origine de l'incompétence de Justin Trudeau, qui empêche les immigrants légitimes [de voir leur dossier] traité de façon vite et juste .

Il a assuré que s'il devenait premier ministre, son gouvernement serait compétent pour régler ces problèmes-là , ne manquant pas de mentionner au passage que sa femme, qui est d'origine vénézuélienne, a immigré au Canada.

M. Poilievre a aussi abordé sa vision de la renégociation de l'Entente sur les tiers pays sûrs, qui est au cœur des passages de migrants par le chemin Roxham.

On devrait trouver une façon, en renégociant [...] avec les États-Unis, pour fermer le chemin Roxham et pour retourner à un système où les gens arrivent aux portes d'entrée légales , a-t-il soutenu. Moi, je crois que c'est plus humanitaire, et c'est plus juste surtout pour les gens qui attendent durant une longue période de temps pour arriver ici au Canada.

Pierre Poilievre a assuré qu'un gouvernement conservateur réglerait les problèmes au ministère de l'Immigration. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Une question de valeurs , dit Richard Martel

Le député conservateur Richard Martel avait fait les manchettes, peu de temps avant les Fêtes, puisqu'il avait indiqué à Radio-Canada qu'il avait refusé d'aider des ressortissants salvadoriens installés dans sa circonscription parce qu'ils étaient, selon lui, « des réfugiés illégaux ».

Leticia Cruz et son fils Raul étaient menacés d'expulsion. Ils ont finalement pu rester au pays après l'intervention du député bloquiste Mario Simard, puis du ministre de l'Immigration, Sean Fraser.

On parle de réfugiés illégaux, qui ont passé par le chemin Roxham, pendant qu'il y a des réfugiés légaux qui attendent! Ce cas-là, c'est des réfugiés illégaux. Moi, je n'embarque pas là-dedans , avait dit M. Martel dans un entretien accordé à la fin de décembre au diffuseur public.

La Presse canadienne avait alors demandé une entrevue avec M. Martel, requête laissée sans réponse.

Le Parti conservateur avait toutefois fourni une déclaration écrite attribuable au lieutenant conservateur pour le Québec, Pierre Paul-Hus. Nos députés aident les gens de tous horizons et soutiennent les Canadiens qui sont laissés pour compte par le gouvernement Trudeau tout en défendant un système d'immigration juste et compatissant , pouvait-on y lire.

Le député conservateur Richard Martel a soutenu lundi qu'il savait, en refusant le « dossier » de la famille Cruz, que le Bloc québécois s'en chargerait. Photo : Radio-Canada

Dans une entrevue diffusée lundi sur les ondes de Radio-Canada au Saguenay–Lac-Saint-Jean, M. Martel a affirmé qu'il referait probablement la même chose si un autre dossier similaire à celui de la famille Cruz venait à se retrouver entre ses mains.

« Mais ça, c'est un dossier qui était complexe, et il y avait des raisons pour lesquelles je vous dis que je ne l'ai pas pris. » — Une citation de Richard Martel, député conservateur de Chicoutimi–Le Fjord

Il a soutenu qu'au moment de décider de refuser d'aider la famille Cruz, il savait que le Bloc québécois agirait autrement.

Alors ils l'ont pris et ils l'ont arrangé, le dossier. Alors c'est comme ça. C'est juste une question de valeurs aussi et de dossiers. Alors, je ne rentre pas là-dedans , a-t-il poursuivi.

Il a insisté, au fil des questions, sur le fait qu'il considérait que le dossier était clos en ce qui le concerne.