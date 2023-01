Les urgences de la région engorgées au retour de la période des Fêtes

Les mois de janvier et février sont les périodes les plus achalandées dans les urgences, mais la situation est particulièrement criante cette année, remarque la Dre Julie Côté-Leclerc, médecin d'urgence et membre du conseil d'administration de l’Association des médecins d'urgence du Québec.

Une période occupée

Après les Fêtes, on a toujours une recrudescence des visites à l’urgence parce qu’il y a des virus qui ont été contractés durant la période des Fêtes. Donc, on a toujours un plus grand pic de visites à l’urgence à cette période-là. Mais cette année, il y avait déjà beaucoup d’achalandage même avant et durant les Fêtes. Cette recrudescence de cas est encore plus importante , remarque-t-elle.

Devant les temps d’attente dans les centres hospitaliers, le Conseil pour la protection des malades plaide pour l’élargissement des soins à domicile.

Une gestion plus intelligente

Son président Paul Brunet cite l’exemple du CLSC de Verdun, à Montréal, où les interventions de médecins de famille et de spécialistes ont permis d’éviter un transport à l’hôpital chez plus de 60 % des patients visités.

En envoyant des médecins de famille à la maison des patients qui n’ont pas besoin de soins urgents, on sauve beaucoup soit de transports en ambulance, soit d'hospitalisations. Quand j’entends dire les médecins qu’il manque de lits… Il manque plutôt une gestion intelligente des gens qu’on met dans ces lits.

Un modèle similaire est en place en Mauricie, mais il n’est accessible qu’aux patients en fin de vie, indique le CIUSSS MCQ.

La direction régionale de santé publique compte élargir le programme à l'ensemble des personnes âgées qui ont besoin de soins aigus et aux gens atteints de maladies chroniques.

Avec des informations de Jacob Côté