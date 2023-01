L’éponge de mer parmi les composés naturels pour lutter contre la COVID-19, dit une étude

Cette découverte  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) ouvre la voie au développement de nouveaux médicaments pour les variants du coronavirus qui a émergé en décembre 2019, se réjouit l’équipe des chercheurs menée par François Jean, virologue et professeur au département de microbiologie et immunologie à l' UBC .

La bonne nouvelle est que deux des trois produits qui ont été isolés ici en Colombie-Britannique fonctionnent extrêmement bien contre les variants associés à Omicron, soit BA.1, BA.2 et même BA.5 , précise le Dr Jean.

La découverte est très encourageante, en particulier en raison des preuves récentes que les anticorps thérapeutiques monoclonaux ne fonctionnent plus contre les BA.5 .

Bien que l’importance des produits naturels pour le développement des agents antimicrobiens soit connue depuis une cinquantaine d'années, comme l'explique le Dr Jean, le lien entre les produits naturels et les agents antiviraux était moins clair . Par conséquent, l’équipe de chercheurs a décidé, il y a deux ans, de l’établir avec véracité : [Notre] stratégie était de nous assurer [de couvrir] une bonne biodiversité de ces produits naturels.

Une collaboration internationale

Avec cinq confrères du Canada, des États-Unis, d'Italie, de Singapour et du Brésil, les scientifiques ont constitué une collection de plus de 370 composés pour faire ce dépistage avec le SRAS . Ils ont baigné des cellules pulmonaires humaines dans des solutions fabriquées à partir de ces composés et ont ensuite infecté les cellules avec le SRAS-CoV-2.

Les chercheurs François Jean et Guang Gao Photo : Paul H. Joseph

La version du virus SRAS-CoV-2 utilisée fait briller les cellules en vert fluorescent lorsqu'elles sont infectées. Ils ont par ailleurs adopté une technique de dépistage spéciale pour identifier les 26 principaux composés naturels qui ont montré une inhibition de l'infection à la COVID-19 avec de faibles dommages cellulaires .

« Puis, là, la surprise a été de découvrir qu'un composé sur cinq avait des propriétés antivirales contre le SRAS . Mais il y a tout de même 25 autres composés qu'on va devoir revisiter parce qu'ils sont aussi très efficaces. » — Une citation de François Jean, virologue, professeur au département de microbiologie et immunologie à l'UBC

Par ailleurs, le professeur apporte une précision : Deux des trois molécules que nous avons découvertes ont des mécanismes d'action très différents des molécules qui sont approuvées par Santé Canada à l'heure actuelle et ciblent la cellule hôte au lieu de cibler les composantes virales. Cette propriété fait que le risque de développer de la résistance à un nouveau composé est vraiment très minime.

La coauteure Jimena Pérez-Vargas travaille dans le laboratoire dirigé par l'auteur principal François Jean à l'Université de la Colombie-Britannique. Photo : UBC

L'avantage de ces composés est qu'ils ciblent les cellules plutôt que le virus, empêchant le virus de se répliquer et aidant la cellule à se rétablir , ajoute la coauteure de l'étude, Jimena Pérez-Vargas.

« Les cellules humaines évoluent plus lentement que les virus, de sorte que ces composés pourraient agir contre de futurs variants et d'autres virus tels que la grippe s'ils utilisent les mêmes mécanismes. » — Une citation de Jimena Pérez-Vargas, coauteure et chercheuse associée au département de microbiologie et immunologie

Une découverte prometteuse à travers le monde

Le chemin est encore loin pour en arriver à la fabrication des traitements antiviraux à partir de ces sources naturelles, mais les découvertes de cette recherche sont prometteuses pour de nombreux défis de santé mondiaux, selon l’auteur principal de l’étude.

Ce qui est très important, c'est la reconnaissance du fait que la biodiversité des ressources naturelles constitue des solutions très intéressantes pour des virus émergents comme le virus du SRAS , estime le Dr Jean.

Les études du Dr François Jean sur les variants du SRAS sont réalisées au Département des maladies infectieuses et de la recherche épidémique de l'UBC qu'il a fondé en 2010. Photo : Paul H. Joseph

Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui m'ont contacté depuis hier pour voir [si on peut] partager la librairie qu'on a, qui est, en pratique, très unique, avec différents chercheurs dans différents établissements qui travaillent sur des virus qui ne sont pas couverts à l' UBC, par exemple le virus Ebola ou d'autres virus pathogéniques qui sont émergents à l'heure actuelle , explique le Dr Jean.

Le chercheur rappelle que les propriétés intrinsèques des produits naturels ont été étudiées, reconnues depuis bon nombre d'années, au niveau non seulement de leurs propriétés antimicrobiennes, mais aussi de leurs propriétés anti-cancérigènes. Il se dit fier d’avoir collaboré avec ces cinq groupes internationaux et d'avoir décelé un tel potentiel de mère Nature.

Une collaboration avec l’industrie pharmaceutique

Les chercheurs prévoient de tester les composés sur des modèles animaux dans les six prochains mois. Après le travail universitaire, ce qui va être une clé pour vraiment amener ça au niveau clinique, c’est d'aller chercher des collaborations avec l'industrie pour documenter l'efficacité de ces molécules dans un futur immédiat , affirme le Dr Jean.