Netflix s’offre la version mobile d’un jeu montréalais des Tortues Ninja

Cette création du studio montréalais Tribute Games, qui se déploie sous la forme d’un jeu de combat à progression et affiche un style rétro pixellisé, s’inspire de la série d’animation des années 1980 Tortues Ninja : Les chevaliers d'écaille.

Netflix détient les droits exclusifs d'exploitation de la version mobile de Shredder’s Revenge sur sa plateforme pour une durée limitée, a confirmé par courriel Jean-François Major, cofondateur de Tribute Games.

C'est une très belle nouvelle. Le jeu à déjà été joué par plus de 1,5 millions de joueurs sur consoles et PC , a-t-il ajouté.

Avec la sortie Netflix, on espère atteindre un public encore plus large et très assurément des joueurs plus jeunes qui sont plus familiers avec les plateformes mobiles .

Des séries populaires comme sources d’inspiration

Lancé en 2021, Netflix Games possède à ce jour un catalogue d’environ 40 jeux mobiles, tous gratuits et sans publicités.

Bon nombre de titres offerts constituent des déclinaisons de séries originales offertes sur la plateforme, comme le drame psychologique sur l’univers des échecs Le jeu de la dame (Queen’s Gambit) ou la téléréalité culinaire Nailed It!.

Cette année, Netflix prévoit offrir au moins quatre autres jeux supplémentaires, dont un associé à la populaire série La casa de papel, dans lequel les internautes seront appelés à cambrioler le casino d’un milliardaire de Monaco.