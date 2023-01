Nouveau Monde Graphite cible 500 000 tonnes de graphite par année sur la Côte-Nord

Les projets miniers liés à la production de batteries attirent de plus en plus les investisseurs sur la Côte-Nord. Du côté de l’entreprise Nouveau Monde Graphite, la production ciblée au gisement du lac Guéret est maintenant d'environ 500 000 tonnes de concentré de graphite par an.

Quant à la société Northern Graphite, elle évalue des sites pour la construction d’une usine de matériaux d'anodes pour batteries à Baie-Comeau.

L’entreprise Nouveau Monde Graphite veut décupler par presque dix fois la production de graphite annuelle avec le projet Uatnan, dont le gisement est situé au lac Guéret, à 285 kilomètres au nord de Baie-Comeau.

Nouveau Monde Graphite a publié cette semaine les résultats d'une évaluation économique préliminaire pour son projet minier au gisement du lac Guéret, sur la Côte-Nord (archives). Photo : Radio-Canada / Olivier Roy-Martin

Environ 300 emplois directs pourraient être créés et la production commencerait en 2030.

On propose le plus gros projet minier de graphite au monde , affirme le président et fondateur de Nouveau Monde Graphite, Éric Desaulniers.

Éric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde Graphite (archives). Photo : Radio-Canada / Francis Labbé

Le projet initial prévoyait de transformer le minerai à Baie-Comeau sur un terrain acquis de 73 hectares. En 2018, l’ancien promoteur, Mason Graphite, estimait une production de près de 52 000 tonnes par an.

Le marché des batteries lithium-ion est en pleine explosion. Il y a dix ans, quand nos partenaires développaient le projet, ce n’était pas tout à fait le cas. Le marché était plus petit, c’est normal que [le projet] était plus petit auparavant , explique Éric Desaulniers.

Nouveau Monde Graphite n’est pas en mesure de confirmer si la transformation se fera à Baie-Comeau.

Dans cette nouvelle mouture du projet, l’entreprise prévoit plutôt installer le concentrateur à proximité du site d’exploitation.

Une collaboration avec les Innus?

En 2017, les Innus de Pessamit avaient conclu une entente de coopération avec Mason Graphite puisque la mine se trouve sur le territoire ancestral de la Première Nation.

À nos yeux, il faut recommencer cette entente. Avec la communauté innue [de Pessamit], c’est un peu une page blanche. Ce n’est pas du tout le même projet. On parle d’un projet d’une ampleur dix fois plus grande , ajoute Éric Desaulniers.

Mardi, le Conseil des Innus de Pessamit n’a pas répondu aux demandes de Radio-Canada d’entrevue à ce sujet.

Northern Graphite fait valoir son intérêt

L’entreprise Northern Graphite considère que Baie-Comeau a les atouts nécessaires pour accueillir l'usine de matériaux d'anodes pour batteries qu'elle souhaite construire. Elle en a fait l’annonce mardi.

Une usine à Baie-Comeau peut offrir un accès à un port en eau profonde ouvert à l'année, à un réseau ferroviaire et à l'énergie hydroélectrique (archives). Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Elle projette une production de 200 000 tonnes par an de matériaux d'anodes pour batteries.

Le PDG de Northern Graphite, Hugues Jacquemin, cite notamment que cette région offre un accès à un port en eau profonde ouvert à l'année, à un réseau ferroviaire et à de l'énergie hydroélectrique.

Nous avons une mine de graphite au Québec, à Lac-Des-Îles. Nous avons aussi un développement de projets qui se trouve en Ontario, à Bissett Creek. Baie-Comeau nous offre la possibilité de transporter facilement notre matière première de nos mines vers Baie-Comeau , considère Hugues Jacquemin.

Le PDG de Northern Graphite, Hugues Jacquemin. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Northern Graphite a l'intention de convertir le graphite qu'elle produit, mais pourrait aussi convertir le minerai d'autres compagnies.

L'entreprise s'est entendue avec ID Manicouagan pour y parvenir.

Le projet qui est proposé pour notre zone industrialo-portuaire va être le plus important projet de matériaux de batterie en Amérique du Nord. La demande est tellement forte que même si on arrivait à présenter un projet inférieur à 200 000 tonnes, ça ne répondrait pas au besoin. Je pense que l’entreprise a fait le bon choix de proposer un projet de 200 000 tonnes , lance le directeur du développement industriel d'ID Manicouagan, Guy Simard.

Le directeur du développement industriel d'ID Manicouagan, Guy Simard (archives). Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Aucune date de début de construction n’a été précisée, ni les coûts du projet.

Hugues Jacquemin estime que l’usine pourrait générer des centaines d’emplois dans la région de Baie-Comeau dans les dix prochaines années.

Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, voit d’un bon œil les projets annoncés par Nouveau Monde Graphite et Northern Graphite.

C’est une très bonne [façon] de débuter 2023. Ce sont des dossiers qui se travaillent depuis un bon bout de temps. On est heureux que ces gens-là aient fini par faire des annonces, mais il reste à confirmer tous ces projets-là au courant de l'année 2023 , lance-t-il.

Marcel Furlong espère que ces deux projets vont se matérialiser.

Avec la collaboration de Camille Lacroix-Villeneuve