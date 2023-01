Les cols bleus de la Ville de Sault-Sainte-Marie se dotent d’un mandat de grève

Ils sont environ 150 et sont responsables notamment du déneigement des routes, de l'asphaltage et de la collecte des ordures.

Les cols bleus de la Ville de Sault-Sainte-Marie craignent de bientôt se retrouver sans contrat de travail.

Leur convention collective arrive à échéance le 31 janvier, mais déjà, les travailleurs ont voté à 100 pour cent en faveur d'un mandat de grève.

Leur représentant Marco Niro explique que les conventions collectives précédentes prévoyaient des hausses salariales d'environ 2 % par année.

Mais ce n'est tout simplement plus suffisant étant donné le taux d'inflation qui, en 2022, a même atteint 8 %. Essentiellement, on n'a pas remarqué l'augmentation au cours des quatre dernières années , déplore-t-il.

Les employés des travaux publics de la Ville de Sault-Sainte-Marie ont voté à 100 % en faveur d'un mandat de grève. Photo : Radio-Canada / Photo : CBC

La section locale 3 du Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente les travailleurs en question, a déjà eu trois sessions de négociations avec la Ville de Sault-Sainte-Marie.

Et les négociations se déroulent assez bien , admet Marco Niro.

C'est juste que dans le passé, les négociations duraient généralement jusqu'à la fin de l'hiver, ce qui est une stratégie évidemment parce que c'est le temps de l'année où la Ville a le plus besoin de nos services. On a besoin de conclure une entente maintenant, plus tôt que tard.

« Personne ne veut d'une grève. Personne ne gagne avec une grève. Nous voulons juste être payés ce que nous valons. Lors de la grosse tempête de neige pendant le temps des Fêtes, on a déblayé les routes et rien n'a dû fermer. » — Une citation de Marco Niro, président de la section locale 3 du Syndicat canadien de la fonction publique

Marco Niro est le président de la section locale 3, qui regroupe les employés du département des travaux publics de la Ville de Sault-Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada

Une autre session de négociations est prévue mercredi.

La Ville de Sault-Sainte-Marie n'a pas donné suite à nos questions.