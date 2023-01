Surdoses mortelles : l’arrivée de nouveaux mélanges change la donne au N.-B.

Selon le gouvernement provincial, 44 Néo-Brunswickois sont morts de surdoses liées à une drogue dans les six premiers mois de 2022.

Selon Debby Warren, la directrice du centre de consommation supervisée d’Ensemble Moncton, la hausse des surdoses s’explique par plusieurs facteurs, notamment par le manque de ressources pour s’attaquer à la pauvreté, aux problèmes de santé mentale et à l’itinérance.

Mais ces derniers temps, un autre joueur vient de s’ajouter à la problématique.

« Maintenant, ils ajoutent des benzodiazépines [aux drogues], ce qui cause un réel défi. » — Une citation de Debby Warren, directrice générale d'Ensemble Moncton

Debby Warren explique que des benzodiazépine, comme le bromazolam, sont des substances ajoutées aux opioïdes. Le Nouveau-Brunswick a d'ailleurs lancé un avertissement à cet effet le mois dernier.

Toutefois, le naloxone, un antidote qui peut inverser les effets d'une surdose d'opioïdes, ne suffit pas lorsqu’une personne fait une surdose avec une combinaison de drogues. Et c’est justement là le problème. Ce médicament combat les effets des opioïdes, mais pas des benzodiazépines.

Des traces de benzodiazépines sont parfois trouvées dans des échantillons de cocaïne et de fentanyl (archives). Photo : Fournie par le Service de police de Calgary

Avec le benzo et le fentanyl, ça change vraiment la donne , explique Debby Warren, qui ajoute que les gens qui consomment une combinaison de ces drogues prennent beaucoup plus de temps à se rétablir et à pouvoir quitter le centre de consommation supervisée.

Lorsqu’ils font une surdose, ils ont des crises, le personnel est formé pour essayer d’inverser la surdose d’opioïdes, mais maintenant, il y a quelqu’un qui a aussi des convulsions, des problèmes respiratoires, ça devient un défi de réanimer la personne , précise-t-elle.

Debby Warren, directrice générale d'Ensemble Moncton (archives). Photo : Radio-Canada

Le centre de consommation supervisée de Moncton n’est ouvert que durant le jour. Debby Warren aimerait que l’un des quatre refuges de la région offre des services similaires pendant la nuit, avec du personnel qualifié pour intervenir.

Elle dénonce le fait que les usagers doivent consommer à l’extérieur du refuge, dans le froid. Quand nous disons : sortez dehors, consommez et revenez, nous jouons à la roulette russe.

Notre préoccupation est de savoir s'ils vont faire une overdose avant de retourner à l'intérieur du refuge. Ce n'est pas ce qu’on appelle de la réduction des risques , ajoute Debby Warren.

Des élus demandent plus de ressources

Des élus de l’opposition demandent davantage de ressources pour améliorer la situation.

Le chef de l’opposition officielle et député de Moncton Centre, Rob McKee, estime qu'il est essentiel de s’attaquer aux causes fondamentales de la dépendance et évaluer les services sociaux qui sont offerts, comme le logement abordable .

Il propose notamment de logements supervisés qui seraient donnés aux cas plus complexes, mais avec un niveau de services adéquats pour les stabilisés et ensuite passer à la prochaine étape , explique-t-il.

Une action concrète serait d’avoir davantage de sites de consommation supervisée pour offrir davantage de support aux personnes qui en ont besoin et ça peut éviter les morts, mais aussi prévenir les infections par exemple , ajoute la députée verte Megan Mitton.

Le ministre de la Santé Bruce Fitch et la ministre du Développement social Dorothy Shephard n’ont pas répondu à nos demandes d'entrevue, mardi.

Avec des informations de Pascal Raiche-Nogue