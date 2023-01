Neecheemus : des mots d’amour et de plaisir à l’Espace Go

Après deux années de pandémie, la femme de théâtre Émilie Monnet avait envie de douceur. Elle offre donc à huit femmes, des Autochtones et des Noires « inspirantes et inspirées », une tribune sur les planches de l’Espace Go, à Montréal, du 19 au 22 janvier, afin de faire résonner leurs paroles intergénérationnelles sur les thèmes de l’amour et de l’érotisme.

Avec Neecheemus (« mon chéri » ou « ma chérie » en langue crie), le public retrouvera Joséphine Bacon, Catherine Boivin, Elisapie, Sharon Fontaine-Ishpatao, Virginia Pésémapéo Bordeleau, Isabelle Picard, Angélique Willkie et Tatiana Zinga Botao. Leurs paroles seront accompagnées de la musique d’Anachnid et de Frannie Holder, ainsi que des projections vidéo de Caroline Monnet, sœur d’Émilie Monnet.

Ces artistes mettront en lumière la conception de l’amour, de l’érotisme et du plaisir telle qu’imbriquée dans les langues autochtones et les histoires traditionnelles. Émilie Monnet, qui assure la mise en scène et la direction artistique de l’œuvre, espère que le fait d’amplifier cette vision sera une piste de solution pour éradiquer le fléau de la violence sexuelle dans les communautés qui subissent les répercussions de la colonisation.

« Je pense que ça va être vraiment très joyeux, et très croustillant aussi, dit-elle. J’ai bien hâte. »

Émilie Monnet veut offrir une tribune à des femmes autochtones et à des femmes noires qu’elle trouve inspirantes et inspirées. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

Se nourrir de ses racines

L’une se consacre aux arts de la scène et au théâtre, l’autre aux arts visuels et au cinéma; les sœurs Émilie Monnet et Caroline Monnet (Bootlegger) ont toutes deux trouvé leur chemin dans le monde culturel, même si personne de leur famille n’avait emprunté cette voie professionnelle auparavant.

Alors qu’Émilie se consacre à Neecheemus, Caroline expose Motif d’appartenance au Centre d’exposition L’Imagier, à Aylmer, jusqu’au 5 février. Il s’agit d’une exposition amuse-gueule en vue des 50 ans de l’établissement, en 2024, moment où l’artiste proposera un corpus d’œuvres inédites.

Caroline Monnet a notamment coécrit et réalisé le film «Bootlegger». Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet-Diotte

L’enfance des deux sœurs, bercée entre les côtes de la Bretagne et les forêts de l’Outaouais, a fortement teinté la pratique de leur art. Le goût du beau et de la rencontre, transmis par leur père d’origine française et leur mère anishinaabe, est au cœur de celle-ci.

« On a baigné dans beaucoup d’art de partout à travers le monde. La musique, la littérature, le cinéma, énumère Émilie. Avoir envie de rendre notre environnement plus beau, et de trouver des façons de magnifier ou de stimuler notre curiosité, ça vient vraiment de nos parents. »

« Cette idée de créer un espace magique, ou un endroit pour recevoir, a toujours été très présente », ajoute Caroline.

Neecheemus est présenté à l’Espace Go, à Montréal, du 19 au 22 janvier 2023, et l’exposition Motif d’appartenance, jusqu’au 5 février, au Centre d’exposition L’Imagier, à Aylmer.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Catherine Richer, animatrice de l’émission Lève-tôt. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.