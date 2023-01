Après deux ans de disette, les salles de cinéma reprennent vie au Québec

Après deux années difficiles en raison de la pandémie et des règles sanitaires, qui ont mené à la fermeture temporaire de nombreuses salles, l'industrie du cinéma québécois a repris du poil de la bête en 2022 au Québec, et ce, malgré une fermeture imposée de cinq semaines en tout début d'année.

Selon les plus récentes données dévoilées par Cinéac, une agence compilant les recettes des films projetés sur les écrans de la province, les entrées au cinéma au Québec ont totalisé plus de 122 millions $ l'an dernier, soit davantage que les résultats de 2021 et 2020 combinés.

Pour ces années, durement marquées par la pandémie de COVID-19, les ventes de billets de cinéma ont totalisé respectivement un peu plus de 72,2 millions et 45,1 millions $.

Ces résultats encourageants sont toutefois loin des sommets atteints au cours des années précédentes, comme en 2019 et en 2018, quand les recettes en salle avaient dépassé les 170 millions $ dans la province.

Au cours de la dernière décennie, c'est en 2013 que les recettes des cinémas québécois ont été les plus élevées, avec un total de 191,4 millions $.

Les films américains dominent les productions québécoises

En 2022, 352 films ont pris l'affiche dans les salles de cinéma québécoises, comparativement à 302 l'année précédente.

Les productions américaines continuent de dominer aux guichets, au détriment des films réalisés au Québec. La part de marché des films produits chez nos voisins du Sud est passée de 71,7 % en 2021 à 83,2 % en 2022; celle des films québécois a fondu de 5 %, passant de 12,4 % à 7,3 % durant la même période.

Disney demeure le distributeur le plus prolifique en 2022 dans les cinémas québécois, avec plus de 22 % des parts de marché. Le film Avatar : la voie de l’eau a cumulé, depuis sa sortie le 16 décembre, plus de 8,3 millions $ de recettes, en faisant le second film le plus regardé au cinéma dans la province en 2022, derrière Top Gun: Maverick, qui a généré 11,4 millions$.

Les autres offrandes de Disney, notamment les plus récents volets cinématographiques de Marvel Thor, Doctor Strange et Black Panther, ont aussi fait bonne figure.

Le film québécois 23 décembre a néanmoins réussi à se tailler une place parmi les 20 longs métrages les plus visionnés de l’année, et ce, malgré une sortie tardive le 25 novembre. Cette production distribuée par Immina Films a généré des recettes de 1,75 million $ en 2022, terminant au 18e rang devant Lightyear (Disney) et Les méchants (The Bad Guys, Universal).

Outre 23 décembre, seul Confessions a fracassé la barre du million en recettes en salle parmi les productions québécoises.