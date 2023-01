Approvisionnement en eau : la Ville n’est pas dépendante de la fonderie, dit la mairesse

Depuis 1965, la Ville a une entente de service avec la fonderie pour que celle-ci puise l’eau brute dans le lac Dufault et l’achemine à l’usine de filtration de Rouyn-Noranda. La Ville, de son côté, traite l’eau pour la rendre potable et la revend à l’entreprise.

Selon Diane Dallaire, c’est la meilleure façon de fonctionner dans le contexte où la fonderie utilise les deux tiers de l’eau prélevée.

« On voyait mal la Ville prendre la responsabilité de ça et fournir l’eau au principal utilisateur, au niveau de la responsabilité et tout ça. Bien sûr, la Ville pourrait décider un jour peut-être de se construire un réseau en parallèle, mais pourquoi investir autant quand, présentement, cette entente ne cause pas de problèmes. »