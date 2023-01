L’ancien bistro Nipigon de Sainte-Luce reprend vie

Son nouveau propriétaire, Jean-François Foley, a fait l’acquisition de la bâtisse au mois de mars 2022.

Natif de Saint-Hyacinthe, M. Foley habite à temps partiel dans la région. Mais dès l’été prochain, il occupera à temps plein le logement au-dessus du bistro, qu’il a nouvellement baptisé le bistro Des ancrés.

C’est comme quand on arrive dans le coin ici, on reste ancré. Tu sais, on veut rester à Sainte-Luce , raconte M. Foley.

« Je suis venu ici pis je suis tombé en amour. » — Une citation de Jean-François Foley, propriétaire du bistro Des ancrés

Le nouveau propriétaire du bistro Des ancrés, Jean-François Foley Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Depuis son achat, le bistro a subi quelques rénovations en vue de l'ouverture, mentionne-t-il. M. Foley compte également rénover la cuisine pour la rendre plus spacieuse et fonctionnelle. Quand je suis rentré ici, j'ai vu que la cuisine était quand même assez restreinte , admet-il.

Une quinzaine de nouveaux emplois à Sainte-Luce

La reprise des activités à l'ancien restaurant Nipigon permettra de créer une quinzaine de postes durant la haute saison touristique.

Plusieurs personnes ont signalé leur intention de travailler au bistro l’été prochain, indique le propriétaire. Je suis en période de recrutement et de formation. Je suis vraiment surpris de l’effet boule de neige , dit-il.

Le long-métrage Le temps d'un été de Louise Archambault a notamment été filmé dans le restaurant. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Une clientèle familiale

Avant l'ouverture, le nouveau propriétaire a du pain sur la planche. Il continuera dans les prochains mois à définir son offre.

Comme il y a deux restaurants principaux à Sainte-Luce, qui ont déjà leur créneau, je ne veux pas aller empiéter là-dessus. Moi, ça va vraiment être quelque chose d’accessible, du genre brasserie. On va avoir un menu bistro. On est en train de finir de développer le menu , mentionne-t-il.

Le bistro Des ancrés sera ouvert à temps plein dès le mois de juin jusqu’à la mi-octobre. Le propriétaire Jean-François Foley compte poursuivre ses activités durant la basse saison touristique afin de recevoir les résidents de la région.

On va essayer d’aller les chercher et on veut qu’ils se sentent chez eux aussi , soutient la gérante du bistro Angeline Bernier. Même [les résidents de] Rimouski, on veut qu’ils viennent. Mont-Joli, Matane aussi.

La mairesse de Sainte-Luce, Micheline Barriault, rappelle que la bâtisse servait autrefois de maison du bedeau. Selon elle, la maison historique sera de nouveau mise en valeur grâce à sa réouverture au public.