Pénurie de main-d’œuvre : un foyer de soins du N.-B. attire des familles étrangères

En pleine pandémie de COVID-19, la direction d’un foyer de soins dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick est arrivée à un constat inquiétant : le nombre d’employés pour fournir des soins adéquats aux aînés du foyer ne suffirait bientôt plus. C’est là que la direction a décidé de se tourner vers l’immigration pour pallier la pénurie de personnel, mais a voulu voir plus grand.

On a 51 personnes âgées dans notre foyer. Il faut en prendre soin et on a des normes à respecter , explique Lucie LeBouthillier, la vice-présidente de la Résidence Aux douces marées de Bas-Caraquet.

Comme partout ailleurs, le foyer de soins a été aux prises avec une crise de ressources humaines pendant la pandémie. Selon la vice-présidente du foyer de soins, le bassin d’employés du Nouveau-Brunswick et provenant d’ailleurs au Canada ne répondait plus aux besoins criants.

51 aînés habitent à la Résidence Aux Douces Marées de Bas-Caraquet. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

La solution : faire appel aux travailleurs étrangers. Mais pas seulement pour travailler. Il faut qu’ils s’établissent ici. On a besoin de familles pour que la communauté continue à se développer et à vivre, en fait , estime Lucie LeBouthillier.

Une grande séduction à Bas-Caraquet

Asma Aizer et Samir Rherbi sont tous les deux préposés aux soins à la Résidence Aux Douces Marées. Ils sont arrivés de l’Algérie avec leurs deux enfants en novembre dernier.

Samir Rherbi et Asma Aizer sont arrivés de l'Algérie avec leurs deux enfants en novembre 2022. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Je suis tombé amoureux des Acadiens , dit d’emblée Samir Rherbi. Ils sont chaleureux, ils sont accueillants. On a été éblouis par l’attitude des gens.

Samir Rherbi était un aide-soignant en Algérie, l’équivalent d’un infirmier auxiliaire au Nouveau-Brunswick. Comme nos diplômes ne sont pas reconnus ici, je voulais travailler comme préposé aux soins. Je faisais presque le même travail avant.

On vient d’une grande famille et d’une grande ville. On était nombreux et bien liés. Notre arrivée a été un peu difficile au début , raconte Asma Aizer. Ça reste encore difficile aujourd’hui , complète du même souffle son mari.

Mais l’accueil des employés du foyer de soins et de la communauté à Bas-Caraquet a fait toute la différence dans le parcours d’immigration de la famille.

Une firme de consultants pour recruter à l'étranger

Lucie LeBouthillier affirme que le premier critère de recrutement, c’est la maîtrise du français. On rend service à une population âgée. La plupart sinon la majorité ne parlent pas anglais ou une autre langue.

La Résidence Aux Douces Marées utilise ses réseaux sociaux et un portail du gouvernement fédéral pour recruter à l’étranger, mais a aussi recours à une firme de consultants pour être appuyée dans le processus d’immigration. Asma Aizer et Samir Rherbi ont d’ailleurs été trouvés à l’aide de la firme.

Lucie LeBouthillier est vice-présidente de la Résidence Aux Douces Marées. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Une solution qui fonctionne, mais qui a un prix. La partie la moins intéressante, ce sont les coûts du processus pour nous et pour les familles , dit Lucie LeBouthillier.

Le foyer de soins est parvenu à embaucher quatre étudiants étrangers de la Péninsule acadienne et trois autres nouveaux arrivants, dont Asma Aizer et Samir Rherbi. Trois employés supplémentaires intégreront l’équipe sous peu, dont une famille haïtienne.

Lucie LeBouthillier ajoute qu’une formation interculturelle sera offerte aux autres employés pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants. Il ne faut pas oublier qu’ils ont tout laissé là-bas. Ils font de gros sacrifices pour venir ici, pour une vie meilleure pour eux et leur famille. Ils veulent s’intégrer.

Samir Rherbi et Asma Aizer encouragent d'autres familles étrangères à venir s'établir au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Le processus se déroule déjà bien, selon elle. Les gens sont contents. S’il manque d’employés, c’est plus de travail pour tout le monde.

Asma Aizer et Samir Rherbi sont déjà persuadés qu’eux et leurs enfants auront une vie meilleure au Nouveau-Brunswick. On encourage les gens à venir ici. De faire le pas.

Avec les informations de Mario Mercier