Les glaces à La Bordée : une histoire de nuances et de perspectives

Un texte de Gabrielle Morissette

Mise en scène par Maryse Lapierre, la pièce raconte l’histoire de Vincent, un homme originaire du Bas-du-Fleuve, qui retourne dans son patelin à la suite d’une accusation d’agression sexuelle arrivée 25 ans plus tôt. Il tente dès lors de faire la lumière sur cette histoire qu’il avait enfouie au plus profond de lui.

Rébecca Déraspe opte pour la perspective du présumé agresseur pour aborder le sujet sensible du consentement.

J’avais envie de réfléchir à pourquoi des hommes posent des gestes comme ça [...] Je n’avais pas envie d’avoir de l’empathie pour leur geste, mais ce sont quand même deux hommes qui méritent qu’on se penche sur leur cœur , a estimé d'entrée de jeu l'autrice dramatique Rébecca Déraspe.

Cette dernière n’écarte toutefois pas le point de vue des femmes de la pièce. Sa résidence d’écriture aux archives nationales de BAnQ , où elle s’est intéressée entre autres aux discours féministes de pionnières québécoises, a fait évoluer son scénario.

« Il y a cinq ans, je donnais la parole aux hommes de ma pièce. Quand j’ai repris le texte, soudainement, toute la solidarité féminine, toute la force des femmes Des glaces est ressortie. » — Une citation de Rébecca Déraspe, autrice dramatique

La pièce «Les glaces» est présentée au Théâtre de La Bordée. Photo : Radio-Canada

Humour salutaire

Consciente de la gravité du sujet abordé, Rébecca Déraspe utilise l’humour pour faciliter le dialogue entre les personnages.

C’est ma façon d’affronter le réel. [...] Pour moi, c’est un outil de résilience extraordinaire, c’est une façon de démontrer que l’humain peut être toutes sortes de choses à la fois , a-t-elle expliqué.

Elle insiste également sur le fait que sa pièce n’est pas moralisatrice, mais qu’elle favorise plutôt la réflexion et les échanges.

Je trouve que dans le monde dans lequel on vit, c’est important d’offrir des moments de réflexion calmes, et de prendre le temps de poser toutes les pièces du puzzle et dire : "Ok, qu’est-ce qu’on fait à partir de maintenant?" poursuit la femme de théâtre.

Mettant notamment en vedette Anna Beaupré Moulounda, Debbie Lynch White, Christian Michaud et Olivier Normand, Les glaces termine sa tournée à La Bordée, après être passée par Montréal, Repentigny et Rivière-du-Loup. Elle sera présentée à La Bordée jusqu’au 4 février.