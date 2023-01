Deux élèves d’Ottawa inculpés pour des gestes et symboles à caractère antisémite

Dans un communiqué de presse publié mardi après-midi, le SPO a indiqué que des agents ont enquêté sur un incident survenu le 1er décembre sur le chemin Greenbank, au nord du chemin Hunt Club ouest.

Les accusés sont trop jeunes pour que leurs identités soient dévoilées, conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, a déclaré la police.

Le SPO indique par contre que les accusations comprennent l’incitation publique à la haine, le harcèlement criminel et des méfaits.

Le SPO n'a pas précisé dans quel contexte ni dans quel établissement les gestes reprochés ont été commis. Mais selon les descriptions données par la police, il s’agirait de l’école secondaire Sir Robert Borden.

Par ailleurs, David Baker, un homme d’Ottawa, avait rapporté à CBC il y a quelques semaines que son fils juif avait été importuné dans un vestiaire par des camarades qui auraient imités des gestes associé au nazisme, notamment.

Mardi, M. Baker a indiqué à CBC que la police l'a informé que des accusations avaient été portées en lien avec l'incident impliquant son fils.

Un message fort , selon le père

Dans une entrevue accordée à CBC mardi, M. Baker a expliqué qu'il espère que la nouvelle des accusations montrera à tous, et en particulier aux élèves, que les mots et les actions ont des conséquences.

Ça envoie un message fort et sans équivoque que l'antisémitisme ne sera pas toléré dans nos écoles et dans notre ville, a-t-il dit et d’ajouter que : l'éducation est la seule voie possible et j'espère que ces [élèves] changeront leur façon de penser et leur comportement.

Dans une déclaration écrite et publiée mardi, l'Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB) a indiqué qu’il s'oppose à l'antisémitisme, ajoutant que les élèves, les familles et le personnel juifs ont le droit de se sentir en sécurité à l'école et dans la communauté.

Toujours selon la déclaration, l’ OCDSB ajoute que depuis l'incident, l'école secondaire Sir Robert Borden a pris des mesures pour répondre aux préoccupations en matière d'antisémitisme.

Au moment d'écrire ces lignes, la police d'Ottawa n'avait pas répondu à une demande d'entrevue.

