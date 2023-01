Of Montreal, The Sadies et Gros Mené au Taverne Tour en février

Le festival Taverne Tour est de retour pour une sixième année à Montréal, du 9 au 11 février, avec une programmation éclatée qui comprend le groupe de pop psychédélique Of Montreal, les Torontois The Sadies et plusieurs artistes du Québec, de Gros Mené à Choses Sauvages en passant par Connaisseur Ticaso, Radiant Baby et Sophia Bel.

Taverne Tour est l’un de deux événements, avec le Distorsion Psych Fest, organisés depuis quelques années par la jeune étiquette montréalaise Mothland, qui fait de plus en plus jaser ici et ailleurs avec son alignement de groupes aux affinités psychédéliques, expérimentales ou autrement alternatives.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le festival sera une occasion de casser la morosité hivernale de février avec des concerts qui s’annoncent très colorés, comme celui du groupe Of Montreal, qui, malgré ce que son nom peut laisser penser, a été fondé en 1996 à Athens, en Georgie.

Le groupe mené par le flamboyant Kevin Barnes propose une pop progressive et kaléidoscopique qui flirte presque avec la schizophrénie musicale, avec ses changements de tempo et de mélodie incessants. Of Montreal sera de passage à La Tulipe le 9 février, avec le trio de punk électronique Crasher.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

The Sadies à la Sala Rossa sans Dallas Good, décédé l’an dernier

Le groupe torontois de rock indépendant The Sadies a perdu un gros morceau en 2022 avec le décès de son chanteur et guitariste Dallas Good, emporté subitement par une maladie du cœur le 17 février dernier. Le reste de la bande, composé de son frère Travis Good, de Sean Dean et de Mike Belitsky, a décidé de poursuivre l’aventure, avec un 11e album studio lancé en juillet, Colder Streams.

Adeptes de rock, mais aussi de country, de bluegrass et de blues, les membres de The Sadies ont joué ou enregistré avec plusieurs légendes, comme Neil Young, Gordon Downie et Buffy Sainte-Marie. Le groupe sera de passage le 11 février à la Sala Rossa, avec la jeune formation Allô Fantôme, qui s’est rapidement imposée sur la scène québécoise l’an dernier avec ses sonorités des années 1970.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

D’autres groupes émergents sont au programme du Taverne Tour, notamment deux recrues montréalaises de l’étiquette Mothland, le groupe de rock expérimental Yoo Doo Right et le quintette punk La Sécurité, composé notamment de Laurence-Anne et de Félix Bélisle, chanteur de Choses Sauvages.

Les deux formations se produiront au Ministère, respectivement le 9 février et le 11 février. Quant à Choses Sauvages, le groupe foulera les planches de L’Escogriffe le 10 février avec le trio montréalais Lash.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Du rap au garage rock, en passant par l’électro et l’emo-punk

Une tonne d’autres artistes de la programmation de Taverne Tour valent assurément le détour, à commencer par le vétéran du rap québécois Connaisseur Ticaso, qui a remporté le Félix de l’album rap de l’année en 2021 pour Normal de l’Est. Il enflammera Le Belmont le 10 février avec Hua Li et Nicholas Craven.

La formation québécoise Gros Mené, qui comprend notamment Fred Fortin et Olivier Langevin, de Galaxie, sera de passage à la Taverne Saint-Sacrement le 9 février pour présenter les chansons de son dernier album, Pax et Bonum, lancé en avril dernier après 10 ans de pause sur disque.

Les adeptes de garage rock dégoulinant et de personnalités excentriques pourront aller se déhancher au son du mythique duo montréalais The King Khan & BBQ Show, mené par les sulfureux Mark Sultan et Arish Ahmad Khan, alias King Khan.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

En rafale, d’autres concerts à noter à l’agenda : ceux du sémillant Radiant Baby le 9 février au Diving Bell Social Club, de la grande nostalgique Sophia Bel le 10 février au Quai des Brumes et de la bête de scène Gab Paquet le 10 février au Verre Bouteille.

La programmation complète du Taverne Tour est sur le site de l’événement  (Nouvelle fenêtre) .