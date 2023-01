Les gyms de la région pris d’assaut par les sportifs et les amateurs en ce début d’année

Alors que l'année 2023 se fait toute jeune, les affaires sont bonnes pour les gyms. Plusieurs résidents de l'Outaouais se ruent dans les établissements sportifs, pour le plus grand bonheur des propriétaires de ces entreprises qui ont été grandement affectées par la pandémie.

Des propriétaires de gyms se réjouissent de voir leurs clients revenir en si grand nombre après le temps des Fêtes.

Je dirais qu’on a dépassé l’achalandage qu’on avait à la même époque [en 2019] , mentionne la directrice générale et associée de la Sporthèque, Élaine Dupras.

Si plusieurs attribuent ce grand retour aux résolutions de la nouvelle année, Mme Dupras estime que ce n’est pas tout à fait juste.

Élaine Dupras mentionne qu'il y a énormément de jeunes qui viennent s'entraîner en groupe, une belle surprise, selon elle. Photo : Radio-Canada / Mohamed Tiéné

C’est un peu un mythe , lance-t-elle à la caméra. La directrice générale croit plutôt qu’il s’agit d’un concours de circonstances : le manque de luminosité, le peu d’activités disponibles et la température qui pousse les gens à rester à l’intérieur.

Il y a aussi l’après-pandémie qui a fait beaucoup réfléchir parce que les gens ont été inactifs, sédentaires pendant ce temps-là , poursuit-elle. Je pense que la population a pris conscience de l’importance de l’activité physique pour la prévention de la maladie. On l’entend beaucoup.

« S’il y a un côté positif à cette pandémie-là, c'est la conscientisation de l’importance de la santé et l'activité physique qui joue un rôle important dans l’équation. » — Une citation de Élaine Dupras, directrice générale et associée de la Sporthèque

Je trouve que l’achalandage s’en vient bien comparé au mois de décembre , soutient pour sa part Alexandre Murray Landry, entraîneur certifié au centre d'entraînement ISDP, à Gatineau.

Ce dernier dit avoir remarqué une petite augmentation dans la fréquentation du centre.

Une question de santé mentale

Si la clientèle du centre ISDP est plutôt homogène - des fonctionnaires de 35 ans et plus - les motifs de consultation sont assez variés : se remettre en forme, retrouver son énergie, contrer les effets du vieillissement et perdre du poids.

On essaye de ne pas trop mettre l'emphase sur la perte de poids ou de gras , nuance cependant M. Murray Landry. C’est vraiment plus le côté santé mentale, de sortir de la maison, d’être avec d’autres gens.

Alexandre Murray Landry soutient que la perte de poids ne devrait pas être un objectif, mais plutôt un «effet secondaire» de la remise en forme. Photo : Radio-Canada / Mohamed Tiéné

Il insiste sur les nombreux bénéfices de l’activité physique, au-delà de la perte de poids. L’un des usagers du gym, Stéphane Moreau, abonde dans le même sens : le sport est un outil pour prendre soin de lui.

Moi, personnellement, la santé mentale, c’est crucial , ajoute-t-il. Je suis un ancien militaire, j’en ai vu beaucoup, alors je dois être actif pour ma santé mentale.

« Rendu à presque 50 ans, il faut trouver un moyen de rester actif. » — Une citation de Stéphane Moreau, usager d'un centre sportif

Pour Roger Côté, le sport occupe une place centrale dans sa vie. Il bouge à l’année longue .

C’est certain que lorsque le centre sportif a fermé pendant plusieurs mois [à cause de la pandémie], ce n’était pas agréable , se souvient-il.

Il a dû s'entraîner à la maison dans les dernières années, mais c’est toujours plus plaisant de venir ici, au centre sportif, pour rencontrer des gens, socialiser et faire de l’exercice .

Avec les informations de Mohamed Tiéné