Entretien avec Robert Lepage et son retour sur les planches pour la pièce Quills

Les thèmes de la censure et de la liberté d’expression s'affrontent dans la pièce Quills créée en 1995 sous la plume du célèbre dramaturge américain Doug Wright. En 2016, une production dans laquelle Robert Lepage incarne l'irrévérencieux Marquis de Sade, voit le jour. Après une soixantaine de représentations de ce spectacle, en France et au Québec, en 7 ans, voilà Lepage de retour sur les planches dans un rôle qu’il qualifie d’exigeant. Entretien.

Robert Lepage, vous reprenez le rôle du Marquis de Sade. On vous verra sur la scène du Diamant, du 11 au 28 janvier. Comme comédien, qu'est-ce qui est le plus stimulant pour vous dans ce rôle?

Robert Lepage : En fait, ce qui est très particulier pour moi quand je fais ce rôle-là, c'est que je n'ai pas l'habitude de faire des textes des autres. Bien que ce ne soit pas vraiment un texte de répertoire, parce que ça a été écrit dans les années 90, ça demeure quand même une écriture qui est très très classique. Moi je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours fait des spectacles qui sont des résultats d'improvisations . Même quand le texte finit par être écrit. Moi, mon grand défi, c'est de parler comme ça et de réussir à être respectueux du texte d'un autre. C'est ça le grand plaisir. En même temps, c'est un soulagement parce que je n’ai pas à assumer toute la responsabilité de l'écriture.

Est-ce que qu'il y des aspects de ce personnage qui vous interpellent particulièrement?

R.L. : C'est sûr que le Marquis de Sade a un imaginaire un peu tordu, un peu particulier. Il faut se laisser aller dans ça. Au départ, ça me faisait peur parce que c'est sûr que quand on parle du Marquis de Sade, on l’associe au sadisme et au masochisme. C'est un univers un peu glauque, un peu noir et un peu particulier. De prime abord, ça me faisait un peu peur. Mais, quand on entre dans l'univers du Marquis, il y a énormément d'esprit. Alors oui, c'est vrai, il y a des aspects très durs, très dramatiques, tragiques même, qui accompagnent le personnage. Il faut tâcher de bien les rendre. Mais il y a aussi tout l'esprit, tout son humour et son humanité.

Diriez-vous que c'est un rôle exigeant?

R.L. : C'est très exigeant, oui! Ça demande de se mettre au défi à toutes sortes de niveaux. C'est sûr! Et, il faut essayer de se maintenir en forme parce que c'est exigeant physiquement.

Robert Lepage et l'auteur américain Doug Wright Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

Le 11 janvier, au Diamant, l’avant-première de la pièce se déroulera en présence de son auteur, le dramaturge américain Doug Wright.

R.L. : Doug a toujours été très excité par la mise en scène du spectacle. [...] C'est un amoureux du spectacle. Il est même venu nous voir jouer à Paris. Évidemment, pour lui, ça revêt une importance parce que la pièce n'avait jamais été traduite en français auparavant. Ni par les Français ni par les Québécois. En plus, le Marquis est quand même un personnage très important dans l'histoire de la littérature française. Donc il est vraiment devenu un fan du spectacle.

Doug Wright, vous êtes de passage à Québec cette semaine. Pourquoi était-il important pour vous d’être ici et de rencontrer Robert Lepage, en ce début d’année?

Doug Wright : J'ai eu le grand privilège de rencontrer Robert Lepage il y a plusieurs années lorsqu'il a monté la pièce en y interprétant le rôle du Marquis. Ce n'était pas seulement l'une des productions les plus palpitantes, inventives et riches en suspense que j'ai vues, mais c'était aussi une des personnifications les plus délicieusement monstrueuses du Marquis, dans sa brillante performance. Chaque fois que j'entends que c'est à l'affiche, je suis plus qu'heureux de sauter dans l'avion. Je ne pourrais pas être plus enchanté de revoir la pièce cette semaine.

Aussi, je suis très curieux de revivre l’expérience de la pièce, pas seulement après la pandémie, mais aussi, certainement dans notre pays, après une année en politique tellement inquiétante, qui nous force à réfléchir. Alors, ça m’intéresse de savoir quelle influence l’histoire récente aura sur les thèmes qu’aborde la pièce, et si Sade nous révélera de nouvelles vérités, au-delà des années.

Profiterez-vous de votre séjour pour discuter de nouvelles collaborations avec Robert Lepage?

Ce serait spectaculaire. Je suis un énorme admirateur. Alors j’espère que le futur nous apportera quelques surprises.

L'acteur Pierre-Yves Cardinal dans le rôle de l'Abbé du Coulmier Photo : Ex Machina / François Latulippe

Robert Lepage, en terminant, si on revenait aux raisons qui vous a incité à choisir de monter cette pièce...

R.L.: C'est -à-dire que, c'est une pièce beaucoup, sur la liberté d'expression. Ça, malheureusement, ça ne bouge pas beaucoup dans la société. Ça se manifeste de toutes sortes de façons cette espèce de censure qu'on sent, pas juste de la part des autorités, parfois c'est une censure même à l'intérieur du milieu culturel lui-même. C’est certain que ça demeure un thème. Mais aussi, on s'en va vers des dictatures. On regarde le monde, l'état dans lequel il est en ce moment. À l'époque du Marquis de Sade, il a été libéré de la Bastille, lui, pendant la révolution. Puis après ça, il a été interné quand Napoléon a repris le pouvoir. Napoléon a voulu changer un peu, si on veut, cette nouvelle démocratie-là en empire. Il devenait un empereur.

On regarde les dirigeants mondiaux en ce moment, et il y en a beaucoup qui sont à la tête de sociétés dites démocratiques, mais qui sont devenus des empereurs, des dictateurs, des rois, ou qui voudraient l'être. Et ça, ça ne semble pas vouloir changer. Donc moi, je pense que la pièce est encore très pertinente parce que, oui le Marquis de Sade a écrit beaucoup de pornographie, on se souvient de lui principalement pour ça, mais il a écrit beaucoup de pamphlets politiques. C'est un homme politique d'abord et avant tout. Donc ça aussi, c'est présent dans la pièce.

Avec la collaboration de Marika Wheeler