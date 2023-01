Roland s’offre un piano avec des drones haut-parleurs pour son 50e anniversaire

Le piano conceptuel de Roland  (Nouvelle fenêtre) ressemble à un meuble en bois au design contemporain. Il faut dire que l’entreprise a fait appel au fabricant de meubles japonais Karimoku pour concevoir cet objet-anniversaire, qui est un moulage en chêne de Nara.

À l’intérieur du meuble, on compte 14 haut-parleurs au son 360 degrés. Ils s’ajoutent aux haut-parleurs qui lévitent au-dessus du piano, placés dans des drones contrôlables par l’interprète.

« L'équipe voulait que le son semble tomber réellement de l'air autour de l’interprète. La solution? Une paire de haut-parleurs en forme de drone qui planent au-dessus du piano. » — Une citation de Extrait d’un billet de blogue sur le site de Roland

Le son projeté par l’instrument électronique est doté de la technologie audio à faible latence PureAcoustic Ambiance, qui crée une réverbération la plus naturelle et la plus fidèle au son qu’on pourrait entendre venant d’un piano dans une salle de concert.

L'écran tactile du piano conceptuel de Roland permet de contrôler les paramètres du piano, entre autres. Photo : Roland

L’instrument est aussi doté d’un écran tactile sur le lutrin qui peut servir à afficher des partitions, faire des vidéoconférences ou encore contrôler certains paramètres pour du montage sonore, par exemple. L’appareil peut aussi compter sur un port USB MIDI et une connexion Bluetooth, qui lui permettent de se connecter, entre autres, à des instruments environnants.

« Au cours de ses 50 ans d'existence, Roland n'a cessé de repousser les limites de ce que peut être un instrument de musique. » — Une citation de Extrait d’un billet de blogue de Roland

[Le] piano concept du 50e anniversaire [est] un instrument qui se projette avec audace dans l'avenir tout en respectant les fondements traditionnels du piano , ajoute l’entreprise sur son site web.

Des défis de conception

Les haut-parleurs volants ne sont toutefois pas au point pour le moment, puisque les hélices des drones sont encore trop bruyantes, ce qui pollue le son du piano. Mais l’entreprise, qui collabore avec le développeur de haut-parleurs pour drones Masaaki Matsuba, s’ajustera lorsqu’une technologie silencieuse pour ces appareils sera développée.

La latence liée à la technologie Bluetooth a aussi été un défi de taille pour l’entreprise. Celle-ci a opté pour une plateforme de communication développée en interne et créée à l’origine pour les casques sans fil afin d’éliminer ce problème.

Comme c’est le cas avec plusieurs gadgets présentés lors du CES de Las Vegas, le piano concept pour le 50e anniversaire de Roland ne sera jamais commercialisé au grand public. Les fabricants peuvent toutefois s’en inspirer pour créer de futurs instruments de musique.