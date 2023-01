Impôt sur les logements vacants : qui sera vraiment touché?

Voici des éléments de réponses de l’agent immobilier dans la région de Toronto Thomas Delespierre et du président de la chambre immobilière du Grand Toronto (TRREB) Paul Baron. Les questions et les réponses ont été abrégées par souci de clarté et de compréhension.

Combien de propriétés seraient touchées par cette taxe?

Thomas Delespierre : À Toronto, on a peut-être entre un et trois pour cent de maisons vacantes qui répondent aux critères de cette taxe. Ça va souvent toucher des gens qui sont très aisés avec plusieurs propriétés dans lesquelles ils habitent quelques mois par année. Par exemple, trois mois en France, trois mois en Floride, trois mois à Toronto. Donc, le nombre de propriétés touchées représente vraiment une goutte d’eau dans l’océan de propriétés à Toronto.

Paul Baron : La Ville de Toronto estime qu’il y aurait entre 14 000 et 28 000 logements vacants. Nous ne savons cependant pas quel serait le chiffre exact. Des gens avec qui j’ai parlé doutent fortement qu’il y ait un nombre si élevé de logements vacants.

Cette taxe est-elle suffisante pour endiguer la crise du logement dans le Grand Toronto?

Thomas Delespierre : Je pense que non. C’est un petit pansement que l’on met sur une plaie ouverte. Ça ne s’attaque pas au cœur du problème immobilier que Toronto connaît actuellement. Les prix ont monté de manière fulgurante sur une période assez courte en raison d’un afflux énorme de la population. D’ailleurs, le gouvernement Trudeau a dit vouloir accueillir 500 000 nouveaux résidents par année et on n'a pas de plan d'urbanisme pour absorber ce flux migratoire au Canada et spécialement à Toronto. On a une demande qui est vraiment élevée et une offre qui n’arrive pas à y répondre.

Paul Baron : Je ne pense pas. On parle ici d’un problème qui perdure depuis les dix, quinze, dernières années. On a tellement de rattrapage à faire pour avoir assez de logements pour subvenir à la demande dans le Grand Toronto. Cette taxe aiderait certainement un peu, mais ne résoudra pas le problème.

Thomas Delespierre, agent immobilier chez Royal LePage Signature, à Toronto. Photo : Radio-Canada / Julia Kozak

Cette taxe peut-elle être transmise à la personne ayant acheté un logement assujetti à cette taxe?

Paul Baron : Les gens assujettis à cette taxe doivent déclarer en être admissibles dans l’année pour ensuite payer les frais l’année suivante. Lors d’un transfert des droits de propriété, il y a un tas de divulgations qui doivent être faites afin d’indiquer si une propriété a été affectée par cette taxe. Si tel est le cas, ce serait donc la responsabilité de l’acheteur de payer cette taxe l’année suivante. Ainsi, les avocats et les agents immobiliers ont plus de travail à faire pour décortiquer cette taxe et les façons qu’elle s’applique lors d’un transfert des droits d’une propriété.

Lors d’un transfert des droits de propriété, il y a un tas de divulgations qui doivent être faites afin d’indiquer si une propriété a été touchée par la taxe sur les maisons vacantes. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Quelles propriétés sont exemptées de cette taxe?

Sur son site  (Nouvelle fenêtre) , la Ville de Toronto énumère les exemptions à cette taxe :