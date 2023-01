Les intempéries, qui ont fait au moins 14 morts, se poursuivent en Californie

Les pluies diluviennes qui martèlent la Californie depuis plusieurs jours continuaient à tomber mardi. On déplore au moins 14 morts depuis que les intempéries ont débuté la semaine dernière.

Des inondations ont entraîné l'évacuation de milliers de personnes et forcé la fermeture de plusieurs routes.

Quelques avertissements de tornade ont été lancés tôt mardi. De la neige abondante a recouvert la Sierra Nevada. Le centre de ski Mammoth Resort rapporte avoir reçu 1,5 mètre de flocons, et d'autres précipitations sont attendues. Quelque 35 centimètres de pluie étaient tombés lundi en altitude et dans le sud de l'État.

Après un bref répit, une autre tempête devrait commencer à toucher la Californie dès mercredi, ajoutant à la misère d'une région déjà saturée d'eau.

Plus de 225 000 clients résidentiels et commerciaux étaient privés d'électricité tôt mardi, selon le site poweroutage.us  (Nouvelle fenêtre) . Le Service national de météorologie des États-Unis a publié une veille d'inondation pour la journée de mardi pour toute la région de la baie de San Francisco, la vallée de Sacramento et le secteur de Monterey Bay.

Des régions récemment dévastées par des feux de forêt sont maintenant à risque de voir de la boue et des débris glisser des collines dénudées.

La Californie continue d'être balayée de plein fouet par une série de tempêtes dévastatrices. Des pluies torrentielles, qui ont causé des inondations et des glissements de terrain, ont coûté la vie à 14 personnes en une semaine. Un enfant de cinq ans fait partie des victimes. Le récit de Lise Villeneuve.

Les météorologues préviennent également que le sud-ouest de la Californie pourrait être balayé par des bourrasques de 100 km/h au plus fort de la tempête et que certaines régions pourraient recevoir 1,5 millimètre de pluie par heure.

Le bilan s'alourdit

Le bilan des décès est passé de 12 à 14 lundi, quand deux personnes, dont un itinérant, ont été tuées par des chutes d'arbres.

La police des autoroutes de la Californie a annoncé tard lundi que plusieurs tronçons étaient fermés en raison d'inondations, de coulées de boue, d'éboulements, de chutes de neige abondantes ou d'accidents.

Plusieurs personnes ont dû être secourues mardi après que des voitures sont tombées dans un gouffre sur une route à Chatsworth. Photo : Reuters / David Swanson

Quelque 32 000 résidents du comté de Santa Cruz qui habitent près de cours d'eau gonflés ont reçu l'ordre d'évacuer. La rivière San Lorenzo est particulièrement menaçante. Des images mises en ligne montrent des autos à demi submergées par une eau brunâtre et boueuse.

Un garçon de cinq ans a été emporté par la crue lundi dans le centre de la côte de la Californie. Le camion de sa mère s'est retrouvé coincé par l'eau près de Paso Robles. Des témoins ont réussi à la libérer, mais le petit garçon a été emporté, selon les pompiers locaux.

Des recherches qui ont duré sept heures ont seulement permis de retrouver sa chaussure gauche. Les fouilles ont été suspendues en attendant que les plongeurs puissent agir en toute sécurité. Les secouristes gardent espoir de retrouver l'enfant vivant.

Des évacuations ont aussi été ordonnées dans les comtés de Ventura et de Santa Barbara.

Toute la ville côtière de Montecito – qui accueille des vedettes comme le prince Harry et Oprah Winfrey – a reçu l'ordre d'évacuer, au cinquième anniversaire d'une coulée de boue qui avait tué 23 personnes et détruit plus de 100 maisons.

Des pierres sont tombées mardi sur des véhicules à Malibu. Photo : Reuters / David Swanson