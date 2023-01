Le ministre Fitzgibbon à Rivière-du-Loup pour une annonce sur l’usine de biométhanisation

Selon les dirigeants de la SÉMER , ces nouveaux équipements permettront de pouvoir liquéfier le gaz naturel qui est produit à l'usine depuis son ouverture à partir de matières organiques. Pour ce faire, la température du gaz doit être abaissée pour atteindre - 150 °C. Cette dernière étape avant de vendre le gaz à Énergir n'a toujours pas été réussie, notamment en raison de bris d'équipement. Pour le moment, le méthane produit à l'usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup est brûlé.

L'usine de biométhanisation se trouve à Cacouna, mais est gérée par la SÉMER de Rivière-du-Loup. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Malgré les nombreux problèmes rencontrés dans les dernières années, l'ex-conseiller municipal de Rivière-du-Loup et ancien membre du conseil d'administration de l'usine, Jacques Minville, croit toujours au projet. Il avoue du même souffle que l'usine, qui se trouve sur le territoire de la ville de Cacouna, a été le banc d'essai pour les autres usines de biométhanisation à travers la province.

« Sur papier tous les équipements existaient, mais il fallait coordonner les différentes étapes lors du rodage de l'usine pour éventuellement produire du GNL . Et ça n'avait jamais été fait au Québec. » — Une citation de Jacques Minville, ex conseiller municipal de Rivière-du-Loup

L'ex-conseiller municipal de Rivière-du-Loup Jacques Minville siégeait sur le conseil d'administration de l'usine de biométhanisation au cours de ses premières années d'activités. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Cette liquéfaction est nécessaire pour acheminer le gaz dans le réseau d'Énergir, une étape que n'ont pas besoin de faire les autres usines installées à Lévis, Varennes et Saint-Hyacinthe, par exemple, puisqu'elles sont construites aux abords des canalisations de l'entreprise. Cette option qui n'est toutefois pas possible au Bas-Saint-Laurent, puisque les canalisations d'Énergir s'arrêtent à Lévis.

Pour le moment, le méthane produit à l'usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup est brûlé. Photo : Radio-Canada

Trouver la rentabilité

À maintes reprises, le projet a fait l'objet de critiques en ce qui a trait à sa viabilité économique. Jacques Minville continue cependant d'y croire. Il assure que même si l'usine ne fait pas de profits, elle n'est plus déficitaire.

Au cours des dernières années, la façon de calculer les prix payés par les villes pour la gestion des matières compostables a été modifiée, ce qui a permis d'accroître les revenus en attendant de pouvoir vendre le gaz naturel liquéfié à Énergir.

Au départ, on avait chargé au tonnage et on s'est aperçus que le tonnage, ça ne fonctionnait pas au niveau municipal. On y est allé avec un frais fixe par habitant et là, on a monté graduellement , explique-t-il.

Maintenant, l'avenir de l'usine dépend de sa capacité à liquéfier le gaz naturel produit sur place. C'est pourquoi l'annonce du ministre Fitzgibbon revêt une importance primordiale pour la continuité du projet.