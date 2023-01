La SQ provoque l’interruption d’un procès pour agression sexuelle

Le procès de Roger Arpaïa, accusé de multiples agressions sexuelles sur une jeune fille de 9 ans, a dû être mis sur la glace jusqu’à vendredi. C’est que la Sûreté du Québec tarde à transmettre à l’avocate de l'accusé certains courriels demandés par le juge il y a plus d’un mois déjà.

Les faits allégués se seraient déroulés à l’été 2018. Son avocate, Me Pénélope Provencher, souhaite lire les courriels qu’ont échangés la mère de la présumée victime et l’enquêtrice de la Sûreté du Québec dans les mois suivants la dénonciation. L’homme aujourd’hui âgé de 74 ans a été arrêté avant la fin de cette même année.

Des courriels pertinents

Ces courriels n’ont pas été retenus en preuve par procureur aux poursuites criminelles et pénales, mais pourraient potentiellement être pertinents pour la défense de l’accusé selon Me Provencher à qui le juge a donné raison. C’est pourquoi leur transmission a été ordonnée le 5 décembre 2022. Il semble toutefois que l’enquêtrice en question est maintenant à la retraite, ce qui complique particulièrement le travail de la Sûreté du Québec qui n’avait toujours pas été en mesure de les extraire d’un serveur informatique mardi matin.

Afin d’assurer le droit à une défense pleine et entière et un procès juste et équitable à Roger Arpaïa, le juge Simon Ricard a renvoyé tout le monde à la maison jusqu’à l’obtention de ces documents. En théorie, le contre-interrogatoire de la présumée victime devrait se tenir vendredi.

Des agressions répétées

L’accusé aurait profité de son lien de grande confiance avec les parents de la présumée victime afin d’assouvir à leur insu ses plus bas instincts sur l’adolescente.

Mardi, elle a raconté au juge l’une des agressions qui seraient survenus sur un bureau d’ordinateur. Le septuagénaire lui aurait retiré son pantalon avant de commettre des gestes sexuels sans son consentement.

L’adolescente témoignait par visioconférence depuis une autre salle du palais de justice afin de lui éviter le regard de l’accusé. Lundi, elle avait raconté ses nombreux gestes à caractère sexuel commis alors que ses parents étaient absents et qu’elle était sous l’autorité de Roger Arpaïa.

Selon ce que rapporte Le Nouvelliste, présent aux audiences de lundi, Arpaïa aurait forcé l'enfant à visionner de la pornographie à son chalet de Sainte-Ursule.

Il aurait ensuite roulé à moto avec elle jusqu’à une pharmacie où il aurait fait l’achat d’un vibromasseur et de lubrifiant, deux objets destinés à l’enfant de neuf ans. La preuve policière aurait permis de confirmer le témoignage de la fillette.

Au cours du même été, l’accusé aurait accompagné la fillette et ses parents au cours d’un voyage. Sur place, il aurait aussi profité d’un moment de discrétion pour se livrer à des attouchements. La fillette a tout raconté à sa mère qui a déposé une plainte à la police.

Roger Arpaïa, six fois accusé de contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans, risque jusqu’à 14 ans de pénitencier. Les policiers croient qu’il aurait fait au moins une autre victime entre 1980 et 1984.

Le père et la mère de la présumée victime seront aussi appelés à témoigner d’ici la fin du procès.