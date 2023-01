Une équipe ukrainienne au Tournoi de hockey pee-wee de Québec

C’est sûr que c’est compliqué, mais on aime ces défis-là et ils le méritent tellement , lance Patrick Dom au sujet de la venue de l’équipe ukrainienne.

À quatre semaines du début du tournoi, le directeur général travaille toujours avec Immigration Canada afin que les jeunes hockeyeurs obtiennent leurs visas à temps.

Il y a des jeunes qui sont toujours en Ukraine, d’autres en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie et même au Canada. Et il faut absolument que les joueurs partent du même endroit pour avoir les visas. Donc ils vont se rencontrer le 28 janvier à Bucarest , relate Dom.

Le président Michel Plante et le directeur général Patrick Dom (au centre) parlent d'un «retour à la normale» pour le Tournoi pee-wee de Québec en 2023. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Ce n’est pas la première fois qu’une équipe ukrainienne participe au Tournoi pee-wee de Québec, mais le directeur général admet qu’en raison de la guerre, il ne croyait pas la chose possible cette année. C’est la Fédération ukrainienne de hockey qui a contacté son organisation il y a plusieurs mois.

Pour l’instant, les joueurs de l’équipe qui compétitionnera dans la classe AA se sont vus une seule fois. Ils ne commenceront réellement à pratiquer ensemble que le 28 janvier. Mais peu importe les résultats, estime Patrick Dom, les Ukrainiens savoureront assurément leur présence à Québec.

Quand ils vont débarquer sur la patinoire, ils vont sentir la chaleur des gens dans l’aréna.

Un engouement international pour la catégorie féminine

Nouveauté de la 63e édition du Tournoi pee-wee, la division féminine a déjà le vent dans les voiles. Douze équipes en provenance de cinq pays se disputeront la bannière de championnes 2023.

On sentait que la demande était là. On avait lancé des perches ici et là dans les dernières années et l’intérêt principal est venu des équipes des États-Unis , relate le directeur général, qui a gardé quatre des douze places dans la catégorie pour des équipes du Québec.

Ravi de l’arrivée de cette nouvelle division, le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, estime pour sa part qu’il s’agira d’ un outil de plus pour le développement du hockey féminin dans la province.

Un trophée en mémoire de Guy Lafleur

Tel que promis par Patrick Dom après le décès de Guy Lafleur, ce dernier aura désormais une distinction à son nom au Tournoi pee-wee de Québec. Une compétition que le jeune démon blond avait dominée comme personne  (Nouvelle fenêtre) entre 1962 et 1964, inscrivant 48 buts et guidant son équipe au championnat de la classe C à trois reprises.

À compter de cette année, le joueur par excellence de la catégorie AAA, la plus forte de la compétition, se fera remettre le trophée Guy Lafleur.

Le nouveau trophée Guy Lafleur Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

C’était important de l’honorer. Guy Lafleur reste pour moi le plus grand joueur toutes catégories confondues à être passé au Tournoi pee-wee , lance Patrick Dom.

Le 63e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec se déroulera du 8 au 19 février et opposera des équipes en provenance de 15 pays.