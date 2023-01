Budget 2023 de Toronto : un déficit et des hausses d’impôts en perspective

La Ville de Toronto a démarré mardi le processus pour son budget 2023. Ce dernier présente un déficit considérable de 933 millions de dollars dû à la pandémie, pour lequel la Ville attend grandement de l’aide des autres ordres de gouvernement. L’inflation s’ajoute aussi à la balance et les Torontois devront s’attendre à des hausses d’impôts.

Pour 2023, la Ville présente un budget de fonctionnement de 16,16 milliards $ et de 49,26 milliards en capitalisation.

Si le budget est techniquement équilibré selon les règles provinciales, il existe tout de même un déficit record de 933 millions $ pour 2023, imputable à la pandémie.

C’est beaucoup d’argent et ça m’inquiète , reconnaît le président du comité du budget et conseiller municipal Gary Crawford.

Les effets de la COVID vont continuer à diminuer au fil du temps, mais il reste encore deux secteurs inquiétants que sont la Commission de transport de Toronto (CTT) et les refuges , ajoute-t-il.

En effet, l’achalandage n’est toujours pas revenu à son niveau prépandémique dans les transports et la demande pour des refuges est à la hausse.

S’ajoutent à cela les 484 millions $ de 2022 qui n’ont toujours pas été comblés.

Toutefois, la Ville compte sur une aide des autres ordres de gouvernements comme elle a fait depuis 2020.

Dans le pire des cas, le président du comité du budget confirme qu’un fonds de secours est disponible pour couvrir ce déficit, mais aux dépens de certains projets.

Est-ce qu’on pense que tout cet argent va nous revenir? C’est dur à dire. On a beaucoup ralenti les projets capitaux. On n’est pas encore dans une situation où on doit arrêter des projets, mais c’est ce que certains conseillers recommandent déjà , reconnaît Gary Crawford.

« On pourrait devoir faire des coupes en 2024. » — Une citation de Gary Crawford, président du comité du budget

Le maire John Tory assure qu’il continue les négociations en ce sens.

La santé économique, la capacité de se remettre des effets de la COVID pour cette ville, parce que c’est bien de cela qu’il s’agit, est dépendante d’un soutien des autres ordres de gouvernement. C’est dans l’intérêt du gouvernement du Canada et du pays dans son ensemble que cette Ville puisse se remettre fortement , insiste-t-il.

Hausse des impôts en perspective

Si l’inflation touche déjà le portefeuille des Torontois, la Ville assure ne pas avoir d’autre choix que d’augmenter les impôts cette année.

Le maire indique que la hausse du prix des carburants par exemple oblige la Ville à prévoir 46 millions $ supplémentaires pour sa flotte de véhicules.

La Ville propose une hausse de l'impôt foncier de 5,5 %. Le maire se félicite d’avoir tenu sa promesse de maintenir cette hausse en dessous du niveau de l’inflation de la ville (6,6 %).

Les propriétaires peuvent s'attendre à une hausse de l'impôt foncier de 5,5 %. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Toutefois, ce n’est pas la seule hausse d’impôt.

L’impôt pour le fonds de construction, qui soutient les projets de logement et de transport en commun, augmenterait de 1,5 %.

À eux deux, ils représentent un supplément de 233 $ à payer pour un foyer moyen.

Les hausses ne s’arrêtent pas là. Les prix de l’eau courante et du service d’égout, ainsi que les services de ramassage et de traitement des déchets, augmenteraient tous deux de 3 % selon le budget qui a été présenté.

L’enjeu des redevances d'aménagement

La loi visant à accélérer la construction de logements, qui a récemment été adoptée par l’Assemblée législative, pèse aussi telle une épée de Damoclès sur le budget de la Ville.

John Tory dit militer toujours auprès de la province pour récupérer d’une manière ou d’une autre le manque à gagner en redevances d'aménagement.

Cela pourrait représenter, selon les calculs de la Ville, un trou de 2,3 milliards $ dans les caisses municipales pour son plan de capitalisation sur 10 ans.

Le début du processus

Il ne s’agit toutefois que du début du processus avant que le budget soit réellement approuvé. Les premiers comités sur le budget se dérouleront le 12 et 13 janvier.

Les Torontois sont invités à s’inscrire pour participer aux consultations publiques, qui se tiendront cette année en personne, les 17 et 18 janvier.

Le maire John Tory insiste sur le fait que compte tenu de la taille de Toronto, la Ville a besoin de fonds supplémentaires de la part du gouvernement fédéral. Photo : Radio-Canada

Malgré les nouveaux pouvoirs de maire fort que lui a octroyés la province, John Tory assure qu’il reste ouvert au débat démocratique.

Je suis complètement ouvert à des ajustements de la part des conseillers municipaux , assure John Tory, tout en ajoutant qu’il tient à ce que les services essentiels soient maintenus.

Le maire doit présenter le budget devant le conseil municipal le 1er février, pour qu'il soit soumis au vote le 14 février.