Un homme en surdose dans un abribus de Winnipeg est ramené à la vie

Des ambulanciers et des cadets de la police ont réanimé un homme de 26 ans qui faisait une surdose dans un abribus de Winnipeg lundi. L’homme se remet de cet incident, alors que quatre doses de naloxone ont dû lui être administrées pour qu'il recommence à respirer.

Vers 18 h 30, lundi soir, un ambassadeur de la Zone d’amélioration commerciale du centre-ville a découvert l’homme sur l’avenue Graham, une artère réservée aux autobus, et a demandé l’aide de cadets de la police.

Dans un communiqué de presse paru mardi, le Service de police de Winnipeg indique que les cadets ont cru que l’homme était en surdose. Ils lui ont administré deux doses de naloxone en attendant l’arrivée des ambulanciers.

En tout, selon la police, quatre doses ont été nécessaires pour qu'il reprenne connaissance.

La police pense que l’homme a fait une surdose d’une drogue appelée down . On attribue à cette drogue en partie composée de fentanyl un certain nombre de morts subites à Winnipeg.

Mardi, la Ville a annoncé que des employés de certains services municipaux sont maintenant formés pour administrer de la naloxone s’ils suspectent qu’une personne est en surdose. Cela s’ajoute à d’autres formations sur les premiers soins qu’ils ont aussi reçues.

Le personnel des centres récréatifs, des piscines intérieures, des centres de conditionnement physique ainsi que des bibliothèques est désormais en mesure d’administrer de la naloxone.

Cependant, le personnel des arénas intérieurs gérés par la Ville n’a pas reçu cette formation, de même que les employés des centres communautaires, qui ne sont pas gérés par la Ville.

Dans un autre communiqué, le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, affirme qu’un meilleur accès à la naloxone permettra de sauver des vies dans un contexte où les opioïdes restent un enjeu important de santé publique .

La population ne peut pas se procurer une trousse de naloxone auprès de la Ville, mais on peut en faire la demande, gratuitement, dans les endroits identifiés par le Programme de distribution de naloxone à emporter  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement provincial.