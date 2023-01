Les propriétaires de PME canadiens mal préparés pour la retraite

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a publié mardi un rapport sur la relève des entreprises au Canada. L’organisation prévoit que d’ici 10 ans, 76 % des propriétaires de PME vont partir à la retraite. Ce sont quelque 2 milliards de dollars en actifs commerciaux qui changeront de main.

La FCEI souligne l’importance de bien planifier un transfert de PME , non seulement pour assurer la pérennité de l’entreprise et le maintien des emplois qui y sont associés, mais aussi pour garantir au vendeur des revenus de retraite suffisants.

Situation stressante et coûteuse

Malgré les avantages et l’assurance qu’apporte un plan de relève, la FCEI constate que seulement 9 % des propriétaires d’entreprises en ont préparé un formellement, par écrit. Près d’un patron de PME sur deux (46 %) n’a toujours pas de plan, qu’il soit écrit ou non.

C'est une situation qui, pour plusieurs chefs de PME , pourrait s'avérer stressante et coûteuse si jamais ils se départissaient de leur entreprise sans avoir bien évalué la valeur de l'entreprise et comment s'en départir , prévient en entrevue à Radio-Canada Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales à la FCEI .

Jasmin Guénette insiste sur l’importance de bien planifier le transfert d’une PME. (Archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Faillites, pertes d’emplois, fermetures d’entreprises, baisse de productivité, fermeture ou interruptions de services dans les secteurs touchés : les problèmes économiques associés à une mauvaise gestion des transferts de propriété sont nombreux, met en garde la FCEI .

Le manque de planification formelle est inquiétant, car il pourrait compromettre sérieusement la compétitivité et la prospérité du Canada. Et comme des actifs de [2000 G$] pourraient changer de main dans les 10 prochaines années, l’économie canadienne ne peut pas se permettre d’avoir autant de propriétaires de PME mal préparés pour la transition , peut-on lire dans son rapport.

« Les propriétaires de PME comptent très souvent sur la vente de leur entreprise pour financer leur retraite. Donc, c'est important de bien planifier la vente de son entreprise pour pouvoir, justement, profiter de sa retraite. » — Une citation de Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales, FCEI

La FCEI fait valoir qu’un plan formel préparé à l’aide de divers conseillers (avocats et comptables, notamment) qui connaissent les aspects techniques d’un transfert d’entreprise sur le plan financier, fiscal et juridique permet d’éviter un passage de flambeau improvisé.

Avantages

Un plan bien préparé aide également le propriétaire à trouver un acquéreur, à bien déterminer la valeur de son entreprise et à éviter les mauvaises surprises, notamment les taxes qu’il devra payer au moment de la vente.

Celles-ci sont plus élevées s’il vend à un membre de sa famille qu’à un inconnu.

Les problèmes de succession n'épargnent pas le secteur agricole. On estime qu'au Canada, quatre fermes sur cinq n'ont pas de relève identifiée pour reprendre les opérations. (Archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

La FCEI a lancé une page web spécialisée offrant des ressources aux propriétaires de PME pour les aider à planifier leur relève et à trouver un acheteur. Elle a également créé le Programme de planification de la relève.

Législateurs interpellés

En plus d’inviter les propriétaires de PME à bien planifier leur départ à la retraite, la FCEI enjoint les gouvernements à faciliter le processus de transfert.

Elle leur demande entre autres de réserver le même traitement fiscal aux transferts intergénérationnels qu’aux transferts à une tierce partie.

Notre sortie [vise aussi] les législateurs pour s’assurer le cadre légal, législatif et fiscal, soit le plus simple possible, et favorise le transfert des entreprises pour que ça soit rentable et facile pour le propriétaire actuel de vendre, et que ça soit aussi simple pour des acquéreurs potentiels d'acheter des PME existantes , explique Jasmin Guénette.

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette