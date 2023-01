Un comité créé pour sauver Jonquière-Médic

Une rencontre avait lieu mardi matin à son bureau pour discuter de l'avenir de l'organisme de soins médicaux à domicile fondé en 1982.

Le comité, qui se réunira aux deux semaines, sera notamment composé de cadres du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'administrateurs de Jonquière-Médic et du député lui-même.

Ils espèrent que ces discussions permettront de trouver des solutions pour assurer la pérennité du service. Tous s'entendent pour dire qu'il n'est pas question de mettre la clé sous la porte.

Tout est sur la table. On va tout amener lors de notre rencontre, on va en parler. L’objectif premier, justement, c’est l’augmentation du volume. Il y a encore quelques économies de la part de Jonquière-Médic. Ce n’est pas des économies en années, c’est des économies en mois. Alors, effectivement, si on veut assurer une pérennité, le financement va faire partie des discussions , a affirmé le député, à propos des sommes dont dispose encore Jonquière-Médic.

Pour l'un des administrateurs, le docteur Claude Gagnon, il n'est pas du tout question de mettre la clé sous la porte.

Notre tendon d’Achille actuellement, c’est d’avoir des médecins assis dans leur véhicule, ça c’est primordial. C’est le problème numéro un. Le problème numéro deux, c’est qui on va desservir maintenant. Alors, on va travailler avec tout ce beau monde-là. Il n’y a aucun doute qu’on est très optimiste et il y a un désir réel de maintenir le service à Jonquière , a-t-il mentionné, après la rencontre avec le député mardi matin.

Avec les informations de Philippe L'Heureux