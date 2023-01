Bris au Centre Michel-Brière : un casse-tête pour les utilisateurs

Le bris d’une pièce a été constaté le 31 décembre dernier, forçant la fermeture du système de réfrigération de l’aréna. Dans le scénario actuel, la Ville de Malartic espère recevoir les pièces de rechange la semaine prochaine, pour une réouverture vers le 30 janvier.

On nous a parlé d’un délai de deux semaines pour les pièces. Il faut ensuite faire venir les techniciens de Montréal pour effectuer les réparations , souligne Tommy Auger-Cadieux, directeur au Service des loisirs de Malartic.

« On souhaite pouvoir repartir le tout et repeindre la glace à temps pour le 30 janvier, soit juste avant la tenue du Tournoi atome Kiwanis. Ça arrive vraiment à un mauvais moment, avec la glace 2 en réfection cet hiver à Val-d’Or. Notre horaire était vraiment bien garni, avec des locations venant du hockey mineur et du patinage artistique de Val-d’Or. » — Une citation de Tommy Auger-Cadieux, directeur au Service des loisirs de Malartic

Ces organisations ont dû revoir leurs plans en réduisant ou en déplaçant leurs activités. Des heures de glace ont aussi été trouvées à Barraute pour le hockey mineur, ou encore à St-Félix-de-Dalquier pour le patinage artistique de Malartic.

Le Filon frappé de plein fouet

L’organisation de hockey scolaire du Filon de l’Or-et-des-Bois est aussi frappée de plein fouet par cette fermeture. Les joueurs des deux équipes de l’école Le Tremplin sont habituellement sur la glace du Centre Michel-Brière six jours sur neuf. Une série de matchs prévue ce week-end a été déplacée à Québec, entraînant de nouvelles dépenses pour l’organisation. Un autre week-end de matchs locaux, à la fin janvier, est menacé.

On a fait un peu plus d’entraînements en gymnase et on a la chance d'avoir des heures au Centre Agnico Eagle cette semaine parce que les Foreurs ne sont pas là , précise Jean Lincourt, coordonnateur du Filon.

Mais ça vient chambarder l’horaire scolaire de nos jeunes. C’est une grosse réorganisation pour nous et pour les enseignants. Ce n’est pas évident, mais on doit accepter ça, ajoute-t-il. Je ne peux pas dire que moi j’ai besoin de la glace, tassez-vous, j’arrive. On travaille avec le hockey mineur, qui est aussi en manque de glace.

Pression sur le fournisseur

La Ville de Malartic assure mettre toute la pression sur le fournisseur pour que l’échéancier soit respecté à temps pour le Tournoi atome Kiwanis.