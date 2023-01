La pénurie de médicaments contre le rhume et la grippe perdure dans l’Est-du-Québec

Dans l’Est-du-Québec, la population est confrontée à des tablettes vides en pharmacie. Tout juste après une pénurie de médicaments contre la fièvre et la douleur chez les enfants , qui n’est pas entièrement résolue, des médicaments pour adultes contre le rhume, la toux et la grippe manquent maintenant un peu partout au pays.

Des pharmaciens de l’Est-du-Québec sont à court de médicaments pour adultes contre le rhume et la grippe ou l'approvisionnement se fait au compte-gouttes.

Selon l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, la situation perdure depuis le mois de septembre.

Son président, Benoit Morin, explique que le problème est une forte demande. Nombreuses sont les personnes qui tombent malades depuis les derniers mois.

Ça crée cette impression d’être en rupture, mais en réalité on ne l’est pas. On en reçoit, mais ils sortent aussitôt , commente-t-il.

Il ajoute que la façon dont le Canada gère son approvisionnement en médicament est aussi déficitaire.

On a des chaînes d’approvisionnement aussi qui ne sont pas très agiles. […] On se fie sur les années antérieures, sur des quotas antérieurs, et lorsqu’il arrive des fluctuations comme celles que l’on vit depuis la levée des mesures sanitaires, on n’est pas équipé pour réagir , indique M. Morin.

La pharmacienne propriétaire Isabelle Rouleau, à Matane, affirme que son équipe est contrainte de faire une utilisation plus judicieuse des médicaments qui se font rares sur le marché. Elle retire certains médicaments des tablettes pour exercer un contrôle des ventes.

« Pour l’instant, on n’a pas eu de pénurie complète, mais on fait de la gestion un peu plus serrée. » — Une citation de Isabelle Rouleau, pharmacienne propriétaire

La pénurie semble s’accentuer par un phénomène d’achat compulsif. Certaines personnes font des réserves de médicaments par peur d’en manquer.

Les gens quand ils voient [des médicaments] sur les tablettes, ils en achètent, au cas où [ils en auraient besoin, en prévoyant qu'il en manque encore un moment]. C’est un phénomène causé par la pénurie elle-même. C’est une amplification d’achat impulsif ou de réserve qui fait en sorte que ça contribue à la pénurie actuelle , rapporte le pharmacien président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoit Morin.

La demande est parfois si forte dans son commerce de Baie-Comeau, que le pharmacien propriétaire Danny Belzile, limite lui aussi la quantité de médicaments en vente libre.

M. Belzile dit aussi que sa pharmacie éprouve des difficultés d’approvisionnement de certains antibiotiques.

Certaines sortes d’antibiotiques, c’est la même chose. On n’a jamais vécu ce genre de problème là auparavant. Je suis quand même pharmacien depuis 1981 , témoigne-t-il.

Une charge supplémentaire sur les pharmaciens

La rareté de médicament force ainsi les pharmaciens à modifier le plan de traitement des patients, rapporte la pharmacienne Isabelle Rouleau. Des fois, on n’a pas le choix de le substituer pour une médication qui est équivalente , admet-elle.

Le pharmacien Danny Belzile voit une plus grande charge de travail sur les épaules de ses collègues. Parfois, on doit recommuniquer avec le prescripteur […], on va suggérer tel autre produit, alors tout ça amène un travail beaucoup plus grand.

Le pharmacien peut changer la prescription, mais il y a un effet de domino sur les autres molécules par la suite parce que ça crée une pression additionnelle sur les autres produits, qui eux aussi, vont tomber en rupture , est d’avis le président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoit Morin.

Il suggère que l’industrie pharmaceutique canadienne augmente la production nationale, à l’instar des vaccins qui ont été développés au Canada durant la pandémie de COVID-19.

C’est un peu la même chose avec l’industrie pharmaceutique. Si tout est fabriqué ailleurs, on est victime des fluctuations de marché et de plus gros marchés que le nôtre. Donc il faut trouver des solutions. Il faut avoir plus de marge de manœuvre, soit dans l’entreposage ou soit dans la fabrication , conclut-il.

