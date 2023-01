Faire l’école au musée, une journée par semaine

Les élèves d'une école montréalaise ont eu la chance de visiter un musée chaque semaine pendant plus d'un mois cet automne, dans le cadre d'un projet pilote. Ils y retourneront au printemps pour une période de six à huit semaines. L'objectif est de mesurer les effets bénéfiques de la fréquentation muséale sur l'engagement des élèves.

Deux groupes de première secondaire de l'école Le Vitrail, située dans le quartier Rosemont, à Montréal, se sont ainsi rendus chaque jeudi au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) pour y découvrir les collections et les expositions en cours, accompagnés de leurs enseignants de français, de mathématiques, d'univers social et d'arts plastiques.

Je me disais que la Création d'Adam, c'était vraiment un Blanc qui avait été créé en premier , observe le jeune Lohann en montrant une peinture qu'il vient de réaliser, en s'inspirant de la célèbre fresque de Michel-Ange. Je me suis dit : pourquoi ça n'aurait pas pu être quelqu'un de couleur?

Lohann, un élève de première secondaire, a réalisé une oeuvre inspirée de « La Création d'Adam », de Michel-Ange. Photo : Radio-Canada / Philippe-Antoine Saulnier

Le MBAM accueille des groupes scolaires depuis plus d'une cinquantaine d'années, lors de visites de quelques heures en présence de professionnels en médiation culturelle.

L'idée de recevoir le même groupe chaque semaine est toutefois plus récente. Elle s'inscrit dans un projet pilote lancé en 2019 en collaboration avec le Groupe de recherche sur l'éducation et les musées (GREM) de l'UQAM.

Les œuvres d'art parlent de toutes sortes de manières , explique Patricia Boyer, responsable des programmes éducatifs au MBAM .

« Permettre de se poser des questions éthiques, de philosopher devant les œuvres, c'est tout à fait possible. On peut avoir une ouverture sur le monde, on développe notre empathie. » — Une citation de Patricia Boyer, responsable des programmes éducatifs au MBAM

Cette année, l'école Le Vitrail pousse le projet encore plus loin en permettant à tous ses élèves, du début du primaire à la fin du secondaire, de visiter un musée de façon hebdomadaire, au cours de deux périodes de six à huit semaines.

En plus du MBAM , plusieurs autres institutions se partagent les groupes, dont le Planétarium Rio Tinto Alcan, le Musée d'art contemporain (MAC), la Fondation PHI, le Musée des métiers d'art du Québec et le Musée Armand-Frappier.

Améliorer l'engagement des élèves

Le but de ce projet pilote est de s'attaquer aux problèmes d'engagement observés à l'école alternative Le Vitrail. Des élèves qui ne remettent pas les travaux, qui les commencent et n'arrivent pas à les terminer , explique la directrice, Chantal Laurin. Donc on arrivait au bulletin et les enseignants n'avaient pas de traces observables pour pouvoir évaluer les élèves .

L'idée d'instaurer une fréquentation muséale à long terme a été proposée par Anik Meunier, professeure en muséologie à l'UQAM et directrice du GREM . Quand on parle d'engagement, on parle du plaisir à apprendre, de la motivation à apprendre , indique Mme Meunier, qui a observé cette pratique lors d'un voyage à Cuba en 2006.

J'ai pu constater que les musées accueillaient des écoles dans un projet du patrimoine bâti de la Vieille Havane historique, raconte-t-elle. Certains bâtiments étaient fermés et la municipalité avait décidé de délocaliser les enseignants et les élèves dans les musées.

Les organisateurs du projet pilote souhaitent accroître l'engagement des élèves. Photo : Getty Images / istockphotos / monkeybusinessimages

L'initiative de l'école Le Vitrail, qui s'ajoute au projet de musée-école du MBAM , fait l'objet d'un projet de recherche du GREM , qui vise à documenter les effets bénéfiques de cette pratique sur l'engagement des élèves.

Les séjours dans les musées permettent d'aborder diverses matières. Autant les sciences sont évaluées que les arts plastiques et l'univers social, explique la directrice de l'école, Chantal Laurin. Les enseignants ont vraiment pris les éléments du programme de formation de l'école québécoise, qu'ils ont arrimé, avec l'aide des médiateurs [des musées], pour faire des projets qui répondent aux exigences ministérielles.

Des résultats déjà observables

Les huit premières semaines du projet pilote semblent déjà porter leurs fruits, indique la professeure Meunier. Les élèves du secondaire qui sont allés au Planétarium, aux dires de leurs enseignants, ont été engagés du début à la fin, sur huit semaines, ce qui n'arrive pas nécessairement à l'école , explique-t-elle.

Philippe Lalonde, un enseignant d'univers social qui a accompagné ses élèves de première secondaire au Musée des beaux-arts de Montréal, témoigne aussi des bienfaits de l'expérience.

On a vu beaucoup d'œuvres de plusieurs époques, raconte-t-il. Ça les confronte à des idées. C'est aussi un âge où ils sont très sensibles, ils sont facilement surpris par des choses, interpellés. Donc, il y a beaucoup d'apprentissages qui se font lorsqu'on a l'occasion d'entrer dans ce moment-là où ils sont secoués par une œuvre, et de les nourrir avec ça.

J'ai beaucoup appris de l'histoire ancienne , dit Lisa, une élève de première secondaire. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, par exemple, ils étaient obligés de faire des tableaux en lien avec la religion et ils étaient beaucoup moins libres qu'aujourd'hui.

Tout au long des huit semaines, les élèves traînaient un carnet dans lequel ils étaient invités à écrire ou à dessiner, au gré de leur imagination. Je n'ai jamais vu mes élèves être autant actifs , dit Marie-Josée Villeneuve-Gagnon, enseignante en arts plastiques à l'école Le Vitrail. Ce qui m'a surprise et éblouie à la fois, c'est de les voir se mettre en action créatrice à tout moment, de façon spontanée, sans qu'on leur demande quoi que ce soit.

Le projet pilote de l'école Le Vitrail doit prendre fin au printemps prochain. Pour l'instant, on n'a aucun financement , indique la directrice, Chantal Laurin. Les institutions muséales participantes accueillent les élèves gratuitement.