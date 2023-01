VIA Rail présente ses excuses pour les perturbations pendant le temps des Fêtes

VIA Rail Canada présente ses excuses à ses clients qui ont subi les contrecoups des perturbations de service qui ont eu lieu pendant le temps des Fêtes et offrira des remboursements complets aux passagers concernés, ainsi que des crédits de voyage.

Le président et chef de la direction de VIA Rail Canada, Martin R. Landry, a reconnu que l'entreprise n'a pas répondu aux attentes de ses clients, dans un communiqué publié mardi.

Il a expliqué que la violente tempête hivernale qui a balayé l'est du pays autour du jour de Noël et le déraillement d'un train de marchandises ont perturbé les activités de VIA Rail du 23 au 26 décembre.

La combinaison de ces deux facteurs a forcé VIA Rail à annuler ou à retarder plusieurs départs, particulièrement dans le corridor Québec-Windsor.

M. Landry a rappelé que ces deux éléments étaient hors du contrôle de la société d'État, mais il a reconnu que VIA Rail aurait dû mieux communiquer les informations concernant les trains retardés ou annulés à ses clients.

Par conséquent, le transporteur compte offrir des remboursements complets et des crédits de voyage aux passagers qui ont vécu des perturbations, et il s'engage aussi à analyser sa performance au cours de cette période de quatre jours avec l'aide d'experts externes.

Cet examen se penchera sur la planification en prévision de la tempête, la réponse opérationnelle, les protocoles en matière de service à la clientèle et les communications dans leur ensemble.