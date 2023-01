La quête de liberté des Afghanes

Interdiction d’accéder à l’école secondaire et à l’université, d’occuper des emplois à l’extérieur de leur domicile, de se déplacer à plus de 72 kilomètres sans un parent masculin et de fréquenter les parcs, les salles de sport et les bains publics, imposition du voile intégral… toutes les libertés que les Afghanes avaient obtenues ont disparu.

On observe depuis l'année et demie écoulée une série de décisions sur la situation des femmes et des filles, notamment sur l'éducation, la liberté de mouvement, le port du hijab, le droit au travail, qui nous renvoient au précédent régime à la fin des années 1990 , explique une conseillère d'une organisation humanitaire en Afghanistan, qui préfère garder l'anonymat pour des questions de sécurité.

« D’avoir vu des femmes devenir ministres, directrices d’ONG, être à la tête de médias, etc., et qu'on leur reprenne ça après avoir vu ce que leur vie pouvait être, c'est extrêmement cruel. » — Une citation de Une conseillère d'une organisation humanitaire en Afghanistan

Les Afghanes ont bien tenté de résister, manifestant massivement leur opposition aux restrictions imposées par le régime taliban. Mais la répression a été brutale, avec des agressions physiques, des arrestations et de la torture.

Alors, elles se sont tues et celles qui le peuvent essaient maintenant de fuir le pays.

Un parcours semé d’embûches

Mais les démarches pour quitter l'Afghanistan sont longues et complexes. Puisqu’il n’y a plus de représentation diplomatique des pays occidentaux à Kaboul, les Afghanes doivent se rendre dans un pays voisin pour déposer leur demande. Cela implique d’avoir un passeport en règle, ce qui n’est pas évident, puisque les bureaux ferment sans préavis, puis un visa pour rejoindre le Pakistan, l'Iran ou l'Inde.

C’est le chemin qu’ont emprunté Roya Saghari, Aqila Fazil et Helai Farahmand. Étudiantes à l’Université de Kaboul, elles ont réussi, après un an d’attente, à obtenir leur passeport, puis un visa pour le Pakistan.

Après avoir fui l'Afghanistan il y a quelques semaines, Roya Saghari, Helai Farahmand et les deux sœurs d'Helai, Motahira et Kainat, attendent à Rawalpindi, au Pakistan, d'obtenir une entrevue à l'ambassade d'Espagne. Photo : Roya Saghari

C’était très difficile parce que les talibans ne voulaient pas nous fournir un passeport , raconte-t-elle. Ça nous a coûté très cher. Et après, le visa pour le Pakistan était très cher aussi.

Si, en théorie, le visa pakistanais coûte moins de 10 $, dans la pratique, pour se le procurer dans un délai raisonnable, les Afghanes doivent se tourner vers le marché noir, où le coût du précieux document grimpe à plus de 700 $.

Arrivées depuis deux semaines à Rawalpindi, en banlieue d’Islamabad, elles vivent à six dans une chambre avec les jeunes sœurs d’Helai et leur tante en attendant un rendez-vous à l’ambassade d’Espagne pour obtenir un visa.

Pourquoi l’Espagne? Parce que nous parlons l’espagnol et que nous avons étudié la littérature espagnole à l’Université de Kaboul , affirme Roya.

« Nous voulons continuer d'étudier et l’Espagne est notre meilleure option. » — Une citation de Roya Saghari

Inma Orquin vient justement en aide aux Afghanes qui tentent de demander l’asile en Espagne. Avec d’autres Espagnoles ébranlées, comme elle, par le supplice que vivent les Afghanes aux mains des talibans, elle a créé un compte WhatsApp, Afghan Women On The Run, qui est devenu une bouée de secours pour bien des femmes voulant fuir l’Afghanistan.

Les talibans ont interdit à quelques jours d'intervalle aux femmes de poursuivre des études universitaires et de travailler dans des ONG. Photo : Associated Press / Ebrahim Noroozi

Elle est en contact avec des Afghanes en Inde, en Iran et au Pakistan. Des femmes seules, mais aussi des familles, qui tentent d’obtenir un visa pour l’Espagne afin d’y demander l’asile.

C’est tout un réseau, les femmes se passent notre numéro les unes aux autres , raconte-t-elle. Tous les jours, nous avons de nouveaux messages. La moitié de l’Afghanistan doit avoir notre numéro de téléphone.

Il s'agit pour la plupart de femmes éduquées, qui étaient médecins, juges, hautes fonctionnaires, enseignantes, journalistes ou élues avant l’arrivée des talibans et qui sentent le sol se dérober sous leurs pieds.

Les femmes qui entrent en contact avec nous appartiennent à la classe moyenne supérieure, elles ont des études, des diplômes, et maintenant, tout à coup, elles n'ont plus rien , se désole Inma Orquin.

« Être une femme en Afghanistan est la pire chose qui puisse t’arriver en ce moment. Tout ce qui manque, c’est qu’on leur interdise de respirer. » — Une citation de Inma Orquin, porte-parole d’Afghan Women On The Run

Grâce à des outils de traduction, les activistes les aident depuis l’Espagne, tentant de les guider dans les démarches administratives, mais aussi en leur offrant un appui émotionnel, souvent nécessaire pour ces femmes, qui ont parfois vécu de la violence physique et psychologique et qui ont même été emprisonnées par les talibans.

Nous parlons avec elles, nous les soutenons émotionnellement, nous leur disons qu’elles ne sont pas seules, que nous sommes avec elles, puis nous leur expliquons la marche à suivre , précise Mme Orquin.

Une dernière épreuve

Obtenir un entretien dans une ambassade occidentale semble être l’étape la plus difficile de cette longue course à obstacles. L’ambassade d’Espagne au Pakistan a annulé cet automne des dizaines de rendez-vous prévus pour 2023, les renvoyant aux calendes grecques.

Nous épaulons actuellement une centaine de familles et une trentaine de femmes, seules ou avec des enfants, qui attendent qu’on leur fixe un rendez-vous. Mais on n’a aucune réponse de la part de l’ambassade , explique Inma Orquin.

Ce n’est guère plus facile d’obtenir un entretien dans les autres ambassades occidentales. Là aussi, les délais excèdent les six mois, ajoute Mme Orquin.

Des femmes assises avec leurs enfants à Spin Boldak, une ville afghane à la frontière du Pakistan. Photo : afp via getty images / Bulent Kilic

Or, le Pakistan a annoncé qu’il commencerait cette année à expulser les étrangers en situation irrégulière. C’est dans cette situation que se trouvent des dizaines d’Afghanes, qui attendent leur rendez-vous dans des ambassades occidentales depuis des mois et dont le visa est expiré.

Certaines d’entre elles racontent avoir entrepris les démarches de renouvellement du visa pakistanais depuis des mois, en vain. D’autres ne l’ont pas fait à cause des coûts prohibitifs et courent maintenant le risque d’être emprisonnées ou renvoyées en Afghanistan.

Selon l’agence de presse afghane Khaama Press, des centaines d’Afghans ont été arrêtés au cours des dernières semaines. Certains d’entre eux, dont une soixantaine de femmes, auraient déjà été expulsés.

Quelque 250 000 Afghans sont arrivés au Pakistan depuis la chute de Kaboul aux mains des talibans, en août 2021.

Que fait le Canada?

Le Canada a déjà accueilli environ 28 000 Afghans, dont plus de 10 500 anciens interprètes et membres de leurs familles élargies. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à réinstaller au moins 40 000 Afghans vulnérables d’ici la fin de 2023 , nous a assuré Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) dans un courriel.

Le ministère dit toutefois ne pas pouvoir fournir de détails, pour des raisons de sécurité, sur le nombre d'Afghans qui attendent au Pakistan de pouvoir venir au Canada.

IRCC a ajouté des employés et des ressources dans ses bureaux à l’étranger, y compris à Islamabad, pour soutenir le traitement et le déplacement des Afghans vulnérables , souligne également la porte-parole, Isabelle Dubois, tout en précisant que l'organisation de vols nolisés dans cette région du monde présente des défis importants .

Si l’aide des pays occidentaux est la bienvenue, Mme Orquin, d'Afghan Women On The Run, se demande pourquoi les Ukrainiens sont accueillis à bras ouverts, alors que les embûches s’accumulent pour les Afghanes.

Tous les Ukrainiens qui le souhaitaient ont pu entrer en Europe , note-t-elle. Des millions de personnes qui fuyaient la guerre sont venues sans aucun type d’exigence, ce qui est fantastique. Mais pourquoi ne peut-on pas faire la même chose pour les Afghanes?

En 2021, 102 000 Afghans ont demandé l'asile en Europe, ce qui en fait la deuxième nationalité après les Syriens. En 2022, ils étaient la première nationalité, avec plus de 80 000 demandes pour les neuf premiers mois de l'année, selon les données préliminaires de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile.