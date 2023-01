Golden Globes : six films à surveiller (et où les regarder)

La 80 e cérémonie des Golden Globes promet d’offrir un coup de projecteur à de nombreuses productions. Parmi elles, ces six films ont particulièrement retenu l’attention du reporter culturel Kevin Sweet. Voici les plateformes et les salles de cinéma qui les programment ces jours-ci à Ottawa.

Tár de Todd Field

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Tár est à la musique classique ce que Black Swan a été au ballet et Whiplash à la musique jazz. Cette incursion dans l’univers d'une cheffe d'orchestre au sommet de son art jusqu’à sa chute, mérite d'être vue pour la performance époustouflante, haletante et digne d’une récompense de Cate Blanchett.

Du 16 au 19 janvier à Ottawa, au cinéma Mayfair (film présenté dans sa version originale, en anglais)

Du 24 janvier au 2 février à Ottawa, au cinéma ByTowne (film présenté dans sa version originale, en anglais)

Top Gun : Maverick de Joseph Kosinski

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Avec des recettes qui dépassent le milliard de dollars, le succès commercial de Top Gun : Maverick est incontestable. Mais est-ce suffisant pour en faire le film de l'année? Sans verser dans la nostalgie, cette suite contemporaine du film Top Gun rappelle l'époque qu’une artillerie lourde d'effets spéciaux n’était pas toujours nécessaire pour nous transporter hors de notre siège. D’autant qu’à 60 ans, maître de ses propres cascades, Tom Cruise est visiblement toujours capable de piloter une superproduction.

À l’affiche à Ottawa, au Ciné Starz (film présenté dans sa version originale, en anglais)

Actuellement sur Club illico et Paramount+

Everything Everywhere All at Once de Dan Kwan et Daniel Scheinert

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Ce sont d'abord les performances de Jamie Lee Curtis et Michelle Yeoh qui retiennent l’attention dans Everything Everywhere All at Once (Tout, partout, tout à la fois). Dans cette comédie-dramatique absurde, une immigrante chinoise est subitement transportée dans un univers parallèle à la suite d'un rendez-vous à l'agence de revenu. Si vous aimez les films existentialistes, imaginatifs et déstabilisants… vous serez servis.

Le 1er et 2 février à Ottawa, au cinéma ByTowne (film présenté dans sa version originale, en anglais)

Actuellement sur Prime Video

The Fabelmans de Steven Spielberg

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Ne cherchez pas The Fabelmans sur une plateforme de diffusion en continu. Son réalisateur, Steven Spielberg, l'a conçu expressément pour le grand écran. Semi-autobiographique, l’histoire est librement inspirée de l'adolescence de Spielberg et de ses débuts à la réalisation. Un véritable hommage à la puissance du cinéma.

À l’affiche à Ottawa, au Cineplex (film présenté dans sa version originale, en anglais)

Du 13 au 18 janvier à Ottawa, au cinéma ByTowne (film présenté dans sa version originale, en anglais)

The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Film touchant sur l'amitié masculine, The Banshees of Inisherin (Les Banshees d'Inisherin) de Martin McDonagh est surtout une allégorie de la guerre civile d'Irlande de 1923. Colin Farrell et Brendan Gleeson y incarnent deux amis d'enfance, confrontés à une impasse lorsque l'un d'eux met subitement fin à la relation. Leur conflit devient un microcosme d’un plus grand conflit à l'horizon.

Actuellement sur Disney+

Glass Onion : A Knives Out Mystery de Rian Johnson

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Troisième film le plus écouté de l'histoire de Netflix, Glass Onion : A Knives Out Mystery (Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés) est une approche moderne des enquêtes façon Agatha Christie et donne un nouveau souffle au genre. Sur une île, une dizaine de personnes est conviée à une soirée meutre et mystère. Le détective Benoit Blanc est parmi les invités et doit trouver le ou la responsable du crime avant l'arrivée de la police. Le problème? Tout le monde a un mobile.

Actuellement sur Netflix