Cybersécurité : Gatineau, prête pour la prochaine étape

Voilà plus de cinq ans qu'In-Sec-M, la grappe canadienne de l’industrie de la cybersécurité, est établie à Gatineau et son fondateur, Antoine Normand, est prêt pour la prochaine étape : devenir un pôle d’innovation sur le plan international.

« Le terrain de jeu est international et il y a toute une industrie à faire éclore qui est en train de se mettre en place actuellement », croit fermement le président-directeur général de la firme BlueBear et président d'In-Sec-M.

Antoine Normand, PDG de BlueBear et fondateur d'In-Sec-M Photo : Radio-Canada

Une vision que partage Luigi Rebuffi, cofondateur de l’Organisation européenne pour la cybersécurité (ECSO), basée à Bruxelles, en Belgique.

Bien que la cybersécurité touche à des infrastructures critiques où les États tentent au maximum de préserver leur souveraineté, « le Canada est un allié de l’Europe, des pays européens, donc je pense qu’il n’y a pas de grosses difficultés en vue pour avoir des coopérations sur des sujets sensibles ».

En cybersécurité, pas question de faire cavalier seul, ajoute celui qui assure le pont entre les institutions publiques et l’industrie européenne de la cybersécurité : « l’Europe souhaite être moins dépendante, mais on ne peut pas être indépendant totalement », enchaîne-t-il, « parce que la cybersécurité va trop vite, parce qu’il faut beaucoup d’investissements, donc il faut trouver une coopération avec différents pays ».

Un édifice de la Commission européenne en Belgique Photo : Radio-Canada / Camille Martel

Rencontrée dans une tour du quartier européen de Bruxelles, la responsable des politiques en matière de cybersécurité et de vie privée numérique pour la Commission européenne, Christiane Kirketerp de Viron, se veut aussi encourageante.

« Pour des domaines aussi sensibles que la sécurité nationale, il peut y avoir des règles excluant les entreprises étrangères dans certains pays membres [de l’Union européenne]. Par contre, nous pouvons faire beaucoup plus ensemble pour les enjeux d’éducation et de formation, qui sont très importants pour l’industrie. »

Tisser des liens

Non loin du quartier européen, à la délégation générale du Québec à Bruxelles, une équipe économique est chargée de favoriser les partenariats internationaux.

« Juste ici, en Europe, pour la cybersécurité, on parle d'un marché d’affaires de 150 milliards d’euros en 2023 », explique Geneviève Brisson, déléguée générale du Québec à Bruxelles.

Cela représente un marché rempli d’occasions à saisir, mais un marché compétitif qui compte des milliers d’entreprises de toutes tailles. La particularité québécoise, selon elle, c’est la relation de confiance entre l’Europe et le Québec, dont la délégation générale fêtait ses 50 ans en 2022.

Geneviève Brisson, Déléguée générale du Québec à Bruxelles Photo : Radio-Canada / Camille Martel

« Effectivement on ne pourra pas aller cogner à toutes les portes, mais on ratisse, on fait des recherches ciblées pour s’assurer d’accompagner nos entreprises aux meilleurs endroits et où c'est profitable, le plus rapidement possible, de tisser des liens », ajoute la déléguée générale.

Un avis que partagent les décideurs européens.

« Nous voyons le Canada comme le pays le plus européen au monde en dehors de l’Europe! » — Une citation de Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour la concurrence et le numérique

Pour celle qui dirige le chantier nommé Une Europe adaptée à l’ère du numérique, le contexte géopolitique actuel, avec la guerre en Ukraine, est propice à l'augmentation du nombre de partenariats entre alliés, car « si une discussion à l’échelle mondiale doit continuer à exister, l’Europe, le Canada, les États-Unis, les amis de l’Australie, du Japon et de Corée forment en ce moment une solide coalition » sur les questions numériques.

La vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour la concurrence et le numérique, Margrethe Vestager, en entrevue avec le journaliste Nicolas Pelletier Photo : Radio-Canada

Cercle vertueux

Non seulement le milieu de la cybersécurité en Outaouais accueille-t-il favorablement la volonté de multiplier les partenariats internationaux, mais pour des entreprises d’ailleurs établies à Gatineau comme le Groupe RHEA, « il ne suffit pas d’avoir un beau logo, une boîte aux lettres et des ingénieurs dans un bureau : il faut apporter de la valeur ajoutée aux plans stratégiques du Québec notamment en matière de cybersécurité et d’innovation », affirme Pascal Rogiest, un des directeurs rencontrés en Belgique.

L’innovation est même une condition pour résorber le problème de manque de personnel spécialisé en cybersécurité.

« C’est ce qui attire les jeunes et les talents et les garde sur place et qui mène à obtenir cette masse critique qui va différencier Gatineau par rapport à d’autres régions au Québec, voire même au Canada. » — Une citation de Pascal Rogiest, Groupe RHEA

Autre élément sur lequel peut miser l’Outaouais, rappelle Antoine Normand, de la grappe canadienne de l'industrie de la cybersécurité : les établissements d’enseignement.

« On produit beaucoup de talents, l’Université du Québec en Outaouais fait sa part, mais évidemment il y a la présence de l’Université Carleton, de l'Université d'Ottawa, les collèges et le Cégep de l’Outaouais avec CyberQuébec, donc il y a du talent et la région est un aimant à talent. »

Enfin, si l’appui politique passe actuellement par du soutien en éducation et dans l’accompagnement d’entreprises, « il manque le concept de zone d'innovation, proposé depuis trois, peut-être même quatre ans », regrette Antoine Normand.

Le ministère québécois de la Cybersécurité et du Numérique dit accueillir favorablement le développement en cybersécurité et en numérique dans toutes les régions du Québec. Il ne précise toutefois pas s’il envisage la création officielle d’une zone d’innovation spécifique à Gatineau.