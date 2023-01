Hydro-Québec montrée du doigt en lien avec un accident d’hélicoptère aux Escoumins

Des pressions « financières et temporelles » seraient la cause de l'accident d'hélicoptère impliquant Hydro-Québec et son sous-traitant Héli-Express en 2021 aux Escoumins. C'est ce que conclut le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) dans son rapport déposé mardi.

Lors de l'accident, l'hélicoptère transportait du matériel pour des travaux de maintenance sur une ligne de transport d’électricité d’Hydro-Québec située près des Escoumins. Pour gagner du temps, les pilotes qui travaillaient ce jour-là ont privilégié le transport de certaines charges externes sans élingue.

Les risques liés au transport sans élingue d’une charge légère n’ayant pas été bien saisis par les pilotes et le gestionnaire des opérations, et aucune préoccupation n’ayant été soulevée, le pilote a conclu que la plateforme pouvait être transportée sans danger à l’horizontale et sans élingue , est-il souligné dans le rapport du BST .

« Les échéances immuables du chantier et les conséquences contractuelles possibles en cas de dépassement ont exercé des pressions temporelles sur les travailleurs du chantier et indirectement sur les pilotes. » — Une citation de Extrait du rapport du Bureau de la sécurité des transports du Canada

Peu de temps après avoir décollé avec la plateforme suspendue directement au crochet fixé sous l’hélicoptère, le pilote a été avisé que celle-ci oscillait, comme elle l’avait fait lors de vols précédents, résume le Bureau de la sécurité des transports du Canada.

Selon le rapport, le pilote a entendu un grand bruit et a largué la plateforme. Il a tenté de maîtriser la descente de l’hélicoptère, sans succès, et s’est posé brutalement à la verticale dans une zone accidentée .

Le pilote de l'appareil a été gravement blessé lors de l'événement.

Le rapport indique que ces pressions ont entravé la bonne planification des opérations, la gestion des risques et la prise de mesures d’atténuation des risques.

Le BST souligne aussi qu'à la suite des événements, Hydro-Québec et Héli-Express ont pris des mesures afin d'améliorer la sécurité lors de ce type d'intervention.

Par exemple, Hydro-Québec a embauché des conseillers en sécurité aérienne pour qu’ils revoient tous les affrètements avant de les octroyer aux transporteurs aériens. La société d’État offre dorénavant à ses fournisseurs une formation qui couvre différents éléments à connaître avant d’effectuer des travaux, y compris les opérations d’élingage.

De plus, l’entreprise a ajouté des visites sur les sites et des audits surprises pour vérifier que les pilotes ont les outils nécessaires pour effectuer le travail et pour que ses employés soient au fait des normes de sécurité pour le travail à proximité d’un hélicoptère.