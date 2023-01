Instagram permet à un couple de danseurs ukrainiens de partir enseigner au Yukon

Il y a un an, Olexii Ogarov et son épouse Violetta Umanes menaient une vie de rêve dans leur pays natal. Ils enseignaient la danse, participaient à des tournées et faisaient de la compétition en danse.

Puis, la guerre a chamboulé leurs vies.

La danse s’est arrêtée pour le couple, qui a dû se réfugier dans un sous-sol avec neuf autres familles.

Tout a pas mal changé , dit Olexii Ogarov. On devait être à l'affût des missiles durant la nuit. On entendait un sifflement avant que les missiles attaquent, et ça nous donnait quelques secondes, peut-être une minute avant l’impact. Dès qu’on entendait un missile, il fallait réveiller tout le monde et sortir en vitesse , raconte Olexii Ogarov.

Cette vie sous les bombes est devenue la réalité du couple.

« Quand la guerre a été déclenchée, je n’ai plus eu envie de danser. » — Une citation de Olexii Ogarov, danseur

Un soir, alors qu’il patrouillait, Olexii a jeté un coup d'œil à son compte Instagram.

Une offre d’emploi est apparue sur son téléphone, piquant sa curiosité. Le centre communautaire artistique Heart of Riverdale, de Whitehorse, était à la recherche de deux instructeurs de danse.

Quelle chance , dit Olexii. J’ai envoyé un message et on m’a répondu une minute plus tard. Je me suis dit wow, c’est cool.

Olexii Ogarov enseigne la danse à un groupe d'enfants. Photo : Radio-Canada / George Maratos

À l’autre bout de la planète, dans ses bureaux du centre communautaire Heart of Riverdale, la directrice générale Andrea Simpson-Fowler était sur le point d’embaucher quelqu’un lorsqu’elle a reçu le message d’Olexii.

Ils ont postulé et on a fait une entrevue. Ils ont fait une vidéo et c’était tellement touchant. J’ai tout de suite compris qu’ils étaient les candidats parfaits , explique-t-elle.

L’entrevue s’est déroulée alors que le couple était réfugié dans leur sous-sol, sous les bombes. Vous imaginez ça? Ils se font bombarder, cachés dans un sous-sol, et me disent à quel point ils aiment danser.

Vraiment de bonnes personnes

Depuis leur arrivée au Canada il y a six mois, Olexii Ogarov et Violetta Umanes se sont bien adaptés à leur vie dans le Grand Nord. Je m'ennuie de ma famille et de mon pays, dit Mme Umanes. Je pensais que ce serait difficile d’avoir de longues nuits et des journées très courtes, mais finalement, c’est facile, car nous sommes occupés à faire quelque chose qu’on aime.

Olexii Ogarov et Violetta Umanes sont comblés par leur nouvelle vie. « Nos cœurs sont avec [le centre communautaire artistique] Heart of Riverdale. » Photo : Radio-Canada / George Maratos

Le couple enseigne la danse, surtout le style breakdance, à des danseurs de tout âge. Selon la directrice Andrea Simpson-Fowler, leur intégration se déroule très bien : Ce sont vraiment de bonnes personnes.

Le centre espère maintenant rendre leur statut au Yukon plus permanent.

Olexii Ogarov, lui, est rempli de gratitude. J'apprécie tellement ce qui nous arrive ici, au Yukon, dit-il. Nos cœurs sont maintenant avec Heart of Riverdale, nous sommes tellement reconnaissants envers ces gens.

Avec les informations de George Maratos