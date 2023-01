La Politique d’exactitude des prix existe depuis plus de 20 ans, et pourtant

Caroline Séguin, qui anime des ateliers au sujet des droits des consommateurs, constate que seulement 50 % des participants connaissent cette politique. Parmi eux, seulement 30 % se disent assez armés pour défendre leur droit face à un commerçant.

Selon cette politique, si un article de moins de 10 $ affiche un prix plus élevé à la caisse que celui indiqué sur les tablettes, il doit être remis gratuitement au consommateur.

Si le prix de l’article est supérieur à 10 $, alors le commerçant doit corriger le prix et accorder un rabais de 10 $.

Vous n’avez pas droit à ce dédommagement si l’erreur est en votre faveur, c’est-à-dire si le prix enregistré à la caisse est moins élevé que le prix indiqué en magasin.

Vous achetez des articles identiques et la même erreur de prix est constatée sur tous ces articles? Le commerçant doit corriger chaque erreur, mais la remise de cet article gratuitement ou la réduction de 10 $ s’applique à seulement un des articles.

Vous vous rendez compte de l’erreur de prix après coup? Vous pouvez retourner chez le commerçant et demander le dédommagement prévu par la Politique d'exactitude des prix. Source : Office de la protection du consommateur (Nouvelle fenêtre)

L’origine de la Politique d'exactitude des prix

Les plus vieux se souviendront qu'à l’épicerie, il y avait une étiquette de prix sur chaque boîte de conserve , explique Charles Tanguay, de l’Office de la protection du consommateur (OPC). Les commerçants étant un peu exaspérés de devoir indiquer les prix sur chacun des articles, la Politique d'exactitude des prix et de l'indication des prix est devenue une exception à la Loi sur la protection du consommateur. Quiconque veut s'exempter du marquage unitaire du prix sur chaque produit dans son magasin doit respecter des obligations fixées par règlement , dit Charles Tanguay.

Cette politique est donc une forme de compensation et aussi une incitation pour le commerçant à vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs dans ses bases de données ou dans ses lecteurs optiques et d'indemniser le consommateur pour des erreurs de prix , affirme M. Tanguay.

D’ailleurs, des études faites à l'époque sur l'exactitude des prix avaient montré que la plupart des erreurs étaient en défaveur du consommateur , ajoute-t-il.

Faire appliquer la Politique d’exactitude des prix peut faire économiser bien des dollars, mais encore faut-il savoir comment parcourir un chemin laborieux pour faire valoir ses droits. Photo : getty images/istockphoto / LordHenriVoton

Erreurs fréquentes

L’épicerie a voulu savoir ce qu’il en est réellement aujourd’hui. Dans 50 % des épiceries visitées, toutes enseignes confondues, des erreurs ont été constatées en matière non seulement de prix affichés mais aussi d'application de la Politique d'exactitude des prix.

Pour obtenir gratuitement ou avec un rabais l'article mal étiqueté, comme le stipule la politique, il a fallu très souvent argumenter, insister et patienter. Jusqu’à trente minutes d’attente ont été nécessaires à un endroit pour faire valoir ce droit. L'application de la Politique d'exactitude des prix a été laborieuse.

Très souvent, le consommateur abandonne et ne fait pas valoir son droit.

« Quand il y a des files d'attente, on passe pour un râleur. On a peur d’être mal reçu, mais je pense qu'il faut persister et insister. L’important, c'est que ces droits-là soient respectés. » — Une citation de Charles Tanguay, Office de la protection du consommateur

En défendant ses droits, ce sont au total neuf articles que l’équipe de L’épicerie a obtenus gratuitement ou à rabais.

Par exemple, un pot de yogourt végétalien affiché à 5 $ mais vendu 6,99 $ à la caisse aurait dû être offert gratuitement. On voit clairement que l'intention était d'offrir un rabais! Je ne comprends pas que vous ayez eu à vous battre pour ça , indique Sylvie De Bellefeuille, avocate à Option consommateurs.

Le premier pot a été offert gratuitement et le second aurait dû être vendu à prix réduit, selon la Politique d’exactitude des prix, explique Mme De Bellefeuille. Elle déplore que les commerçants n’appliquent pas bien la réglementation.

« Le problème, ce n'est pas tant la réglementation que l'application. En principe, les commerçants devraient connaître cette politique. Ils ont l'obligation de l'afficher près des caisses. Ce serait peut-être le fun qu'ils la lisent une fois de temps en temps pour se la remémorer. » — Une citation de Sylvie De Bellefeuille, avocate, Option consommateurs

Selon cette avocate, se battre pour avoir gain de cause est aussi une question de principe, car l’erreur s’applique non seulement à notre facture, mais aussi aux factures de tous les clients qui vont suivre.

Diverses raisons sont souvent invoquées par les commerçants pour ne pas appliquer la Politique d’exactitude des prix. Ce qu'on entend souvent, c'est : "Ça ne s’applique pas dans notre magasin!", ou encore : "Il y a un problème informatique, ce n’est pas notre faute!" Ce sont des raisons un peu bêtes, mais les gens ne se sentent pas armés pour tenter d'avoir gain de cause , estime Caroline Séguin, de l’ACEF Lanaudière.

Lors de notre expérience, un commis a même retiré une étiquette sur une tablette pendant que nous attendions à la caisse. Nous lui avons montré la photo de ses faits et gestes, mais même pris la main dans le sac, l’employé a nié. Nous avons alors demandé à parler au gérant de l’épicerie. Vous devriez porter plainte, car vous avez eu à vous battre pour avoir droit à ce à quoi vous aviez droit! s'exclame Charles Tanguay, de l’Office de la protection du consommateur (OPC).

Selon l' OPC , le nombre de plaintes concernant la Politique d'exactitude des prix a doublé depuis 2020. Cependant, encore très peu de gens portent plainte.

Quand il y a plainte, il peut y avoir des mesures de surveillance par la suite. Il arrive que l'Office de la protection du consommateur fasse condamner des commerçants pour refus d'appliquer la Politique d'exactitude des prix ou pour négligence dans l'indication des prix.

Les exemptions

Le problème avec la Politique d’exactitude des prix, c'est qu’il y a plusieurs exemptions et qu'il peut être difficile pour le consommateur de s’y retrouver.

Par exemple, les produits dont le prix est réglementé, comme le lait, sont exemptés. Les fruits et légumes sans code-barres sont exemptés. De plus, si une date d’expiration du rabais est inscrite sur l’étiquette et que la période des spéciaux est échue, la politique ne s’applique pas. Dans une des épiceries visitées, nous avons vu une étiquette de rabais dont la date d’expiration datait d’un mois.

Selon M. Tanguay, il peut s’agir d’une erreur, mais s’il s'avérait qu’un commerçant laisse traîner des étiquettes de vieux rabais dans son magasin, on pourrait croire à une pratique trompeuse. L’Office de la protection du consommateur pourrait sévir contre un commerçant qui fait trop souvent ce genre d’erreur, précise Charles Tanguay.

Le point de vue des détaillants

L'Association des détaillants en alimentation du Québec se dit surprise des résultats de notre expérience.

« Je peux vous assurer qu'il y a une préoccupation à bien appliquer cette règle. Il y a des amendes potentielles importantes, mais également, c'est tout simplement que l'application est coûteuse. L'objectif d'un exploitant, c'est vraiment de corriger à la source. » — Une citation de Pierre-Alexandre Blouin, pdg de l’Association des détaillants en alimentation du Québec

Selon Pierre-Alexandre Blouin, le problème dans l'application de la Politique d’exactitude des prix est aussi la pénurie de main-d'œuvre et la formation du personnel. Les épiciers doivent composer avec un très gros roulement d'employés en ce moment et, avec tous les articles offerts dans une épicerie, des erreurs peuvent se glisser, dit M. Blouin. Il ajoute qu’il est vrai que cela n'enlève rien aux obligations des épiciers et que c’est leur responsabilité.

Une des solutions consisterait à automatiser le processus de changement de prix. Cependant, un affichage électronique est difficile à implanter, car il est très coûteux pour les épiciers, selon M. Blouin.

Dans 50 % des épiceries visitées par « L'épicerie », toutes enseignes confondues, des erreurs ont été constatées en matière non seulement de prix affichés, mais aussi d'application de la Politique d'exactitude des prix. Photo : getty images/istockphoto / luchunyu

Un montant à réviser?

Il y a 20 ans, on avait établi que 10 $ était un montant juste pour dédommager les consommateurs et les consommatrices. Mais aujourd’hui, avec l’inflation et le prix des aliments, ce montant est-il encore suffisant?

Charles Tanguay, de l’ OPC , considère que cette suggestion est intéressante. Selon lui, cela fait d’ailleurs plusieurs années qu’on se demande si la politique dans son ensemble ne devrait pas être revue.

« Ça pourrait être une bonne idée, effectivement, si on juge que ça inciterait davantage les commerçants à respecter l'exactitude. Il y a peut-être lieu d'abandonner aussi le régime d'exception et de simplifier la politique. Mais ce n'est pas à court terme. » — Une citation de Charles Tanguay, Office de la protection du consommateur

Surveiller sa facture d'épicerie est important. Il peut être difficile de se rendre compte d’une erreur à la caisse, mais il est toujours possible de faire appliquer la politique plus tard en retournant à l’épicerie. Si j'arrive à la maison, que je regarde ma facture et que je me rends compte qu'on ne m'a pas facturé le bon prix, il n'est pas trop tard pour corriger la situation , rappelle Sylvie De Bellefeuille, avocate chez Option consommateurs.

Pour Caroline Séguin, de l’ ACEF Lanaudière, plus on dénonce, plus la situation risque de se régler un jour. Selon elle, ce n'est pas normal qu'après 20 ans, on parle encore de cette politique d’exactitude des prix!

Pour qu’un commerçant puisse s’abstenir d’indiquer le prix sur chaque article, il doit : utiliser un lecteur optique à la caisse;

mettre des lecteurs optiques à la disposition de la clientèle si son commerce a une superficie de plus de 697 m 2 ;

; indiquer le prix et la description de l'article sur une étiquette apposée sur la tablette vis-à-vis l'article vendu. L’étiquette doit mesurer de 9,67 cm 2 à 12,9 cm 2 , selon les modalités prévues par la loi;

à 12,9 cm , selon les modalités prévues par la loi; s’il s’agit d’un aliment, l’étiquette doit en indiquer le coût par unité de mesure, par exemple au litre ou au kilogramme, et doit comporter toute caractéristique pouvant influencer son prix ou le distinguer d’autres aliments de même nature;

afficher la Politique d’exactitude des prix près de chaque caisse et de chaque lecteur optique. Si son établissement a une superficie de plus de 697 m 2 , le commerçant doit aussi afficher la politique à un endroit bien en vue et en caractères lisibles;

, le commerçant doit aussi afficher la politique à un endroit bien en vue et en caractères lisibles; vous remettre un reçu de caisse détaillé indiquant le nom et le numéro de téléphone du commerce, la description et le prix de l'article ainsi que la date de la transaction. Source : Office de la protection du consommateur