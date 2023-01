Le président des États-Unis, Joe Biden, visitera le Canada en mars

Pendant la rencontre, le président a également déclaré qu'il avait hâte de se rendre au Canada en mars de cette année , selon le communiqué de la Maison-Blanche.

Il s'agira de sa première visite au Canada depuis le début de son mandat en janvier 2020. Il est coutume pour un président américain de faire une visite au Canada peu de temps après son entrée en poste, mais le président Biden a dû repousser son passage chez son voisin du nord, notamment en raison de la COVID-19.

Les dates et lieux exacts de la visite présidentielle au Canada n'ont pas encore été annoncés.

M. Biden prend part au Sommet des leaders nord-américain auquel participent le premier ministre canadien et le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

Les trois dirigeants doivent, entre autres, discuter des pénuries alimentaires et énergétiques causées par la guerre en Ukraine et les tensions avec la Chine.

Dans le communiqué de la Maison-Blanche, on peut lire que le président Biden a remercié le premier ministre Trudeau pour la participation du Canada à l'assistance sécuritaire, économique et humanitaire à l'Ukraine .

Il a également été question de la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti .