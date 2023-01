Des ambulanciers québécois appelés à répondre aux urgences au Nouveau-Brunswick

La pénurie de travailleurs paramédicaux et les délais de débarquement des patients forcent de plus en plus d’ambulanciers paramédicaux de la Gaspésie à venir prêter main-forte à leurs collègues du Restigouche, au Nouveau-Brunswick. Cette situation inquiète les élus des deux côtés de la frontière.

C’est certain que pour nous, c’est décevant , lance le maire de Baie-des-Hérons, Normand Pelletier.

Il dénonce le fait que les gens de sa région doivent souvent attendre plusieurs minutes, voire une heure, avant de recevoir des soins urgents. Souvent, des travailleurs paramédicaux du Québec doivent même venir à la rescousse, se désole-t-il.

Au Québec, le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold, est inquiet lui aussi.

Il a récemment publié un message sur Facebook dans lequel il affirmait que des travailleurs paramédicaux de sa région ont dû répondre à un appel urgent à Baie-des-Hérons, au Nouveau-Brunswick, ne laissant qu’une seule autre équipe en poste dans sa région.

Je suis pour l’entraide, c’est important qu’on s'entraide tous, mais pas à n'importe quel prix, pas aux risques et périls de mes citoyens non plus , dit le maire Bujold.

Le recours à des ambulanciers du Québec pour des appels d'urgence au Nouveau-Brunswick ne date pas d’hier, selon le vice-président du syndicat Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ-SCFP), David Gagnon.

Il semble que [la fréquence] soit assez variable mais que le nombre d'interventions soit de plus en plus [élevé] , dit-il dans un courriel.

David Gagnon affirme que le manque de personnel au Nouveau-Brunswick explique cette situation mais que c’est aussi le cas au Québec, où nous voyons présentement la pointe de l’iceberg que nous nous apprêtons à frapper .

Ambulances redirigées

Le maire de Baie-des-Hérons est d’avis que ce problème survient également lorsque des travailleurs paramédicaux du Restigouche sont appelés à aider dans d'autres régions de la province, ce qui aggrave la situation chez lui.

Quand tu entres travailler le matin, tu t’attends de travailler dans le Restigouche. [Si] tu es parti dans Chaleur ou dans la Péninsule ou dans le Madawaska aider dans les autres régions de la province, on est déjà à court de main-d’œuvre dans le Restigouche comme c‘est là. Je trouve ça décevant et frustrant , dit-il.

L’entreprise qui emploie les travailleurs paramédicaux de la province, Medavie, explique que le manque de personnel peut avoir un impact sur le déroulement normal des activités.

Notre déploiement dynamique permet également d’assurer une couverture ambulancière là où elle est nécessaire. Il s’adapte rapidement à divers scénarios et les ambulances sont continuellement repositionnées en fonction des besoins afin d’atténuer les risques et de veiller à ce que les régions restent couvertes , explique un porte-parole de Medavie, Éric Robichaud, par courriel.

Medavie affirme aussi entretenir de bonnes relations avec les organismes de services paramédicaux du Québec et que ces travailleurs peuvent venir aider leurs collègues du Nouveau-Brunswick, et vice-versa, lorsque c’est possible .

La communauté est « tannée »

La pénurie de main-d'œuvre qui touche les hôpitaux complique aussi la tache des travailleurs paramédicaux. À l'Hôpital régional de Campbellton – tout comme dans d'autres hôpitaux de la province –, les travailleurs paramédicaux doivent souvent attendre des heures pour que les patients soient pris en charge, durée pendant laquelle ils ne sont pas disponibles pour répondre à d’autres appels.

« À un moment donné, les gens commencent à être un peu tannés de la situation avec l'hôpital de Campbellton. » — Une citation de Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix

Le maire de Baie-des-Hérons jette le blâme non seulement sur Medavie mais aussi sur le Réseau de santé Vitalité et exige que des efforts concrets soient faits en matière de recrutement.

Quand tu arrives à l’hôpital régional et qu'il y a six ambulances qui attendent pour décharger des clients, ça n’aide pas la situation non plus. Il y a un gros gros manque d'effectifs et il va falloir, avec Vitalité et Medavie, qu’on s'assoie et qu'on trouve des solutions à ces problèmes-là , dit le maire Normand Pelletier.

De son côté, le Réseau de santé Vitalité affirme que les délais de déchargement des ambulances sont un problème complexe et systémique et qu’il travaille avec ses partenaires à trouver des solutions.

Normand Pelletier compte discuter de cette question avec les autres maires du Restigouche cette semaine.

Il va falloir mettre de la pression sur Medavie pour qu’ils arrêtent d’envoyer les ambulanciers partout à travers le territoire du nord de la province pour couvrir d’autres territoires. Faites du recrutement, engagez plus de gens! lance-t-il en soulignant que ce n’est pas la première fois qu’il rencontre des représentants de Medavie à ce sujet.

