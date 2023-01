Interdiction des dons de nourriture dans l’autobus de réchauffement de Regina

Jeudi, un groupe de bénévoles de l'organisme communautaire Warm Meal Planning Team a découvert un nouveau panneau sur l'autobus indiquant que les dons de nourriture et de boissons ne seraient plus acceptés.

Selon l'une des bénévoles, Carrie Kotylak, il indiquait également que les dons pourraient désormais être apportés à All Nations Hope Network (ANHN), un organisme communautaire situé sur la 5e Avenue, où l'autobus se rend plusieurs fois par nuit.

Elle affirme qu'ils n'ont pas été consultés avant la prise de cette décision. Ils savaient pourtant comment nous trouver. Nous leur donnions nos coordonnées tous les soirs dans l'autobus lorsque nous déposions de la nourriture.

Carrie Kotylak et d'autres bénévoles ont ensuite commencé à utiliser leurs propres véhicules pour aider les personnes dans le besoin, de plus en plus nombreux dans la ville, selon elle. Ils ont cependant dû se résigner à déposer les dons à l' ANHN .

« Je fais cela parce que ça me tient à cœur et que ça doit être fait. » — Une citation de Carrie Kotylak, bénévole dans le groupe Warm Meal Planning Team

Carrie Kotylak estime également qu'il y a un manque généralisé de financement pour la lutte contre l'itinérance à Regina. La réalité est qu'il n'y a aucun financement pour cela dans le budget de la Ville , souligne-t-elle.

« Abri en cas d'urgence »

Dans une déclaration à CBC /Radio-Canada, la Ville explique avoir changé les règles parce qu'elle ne pouvait pas distribuer les dons de nourriture de manière sûre et équitable ou fournir un espace sain pour la consommation de nourriture .

L'autobus a pour but d'assurer que toute personne dans le besoin a accès à un espace chaud pour la nuit et il n'est pas en mesure de fournir les mêmes services qu'un refuge, selon la Ville de Regina.

D'après la Ville, la décision a été prise en concertation avec l'organisme Regina Treaty Status Indian Services, dont les bénévoles travaillent dans l'autobus.

L'autobus avait été annoncé à la mi-novembre comme un « abri en cas d'urgence » pour les sans-abri, pendant que la Ville cherche à établir un refuge pour les plus vulnérables. Le service avait ensuite été fermé au début du mois de décembre, avant d'être repris quelques jours plus tard.

Il fonctionne maintenant 7 jours sur 7, au 1600, 11e avenue, de 21 h à 9 h du matin, heure locale.

Avec les informations d'Alexander Quon