La famille d’un employé d’une mine de Suncor mort en 2021 demande des comptes

Selon la famille, ces accusations montrent de grosses lacunes en matière de sécurité sur le site de l'usine de base de Suncor, près de Fort McMurray.

28 accusations

Suncor fait face à 19 accusations en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et la compagnie qui avait engagé Patrick Poitras, Christina River Construction, fait face à 9 accusations.

Selon les accusations portées en novembre, les gestionnaires ont ignoré une série de protocoles de sécurité en demandant à Patrick Poitras d’opérer sur la glace cette journée-là.

Des examens appropriés de la glace n'ont pas été effectués, indiquent les accusations. Par ailleurs, des mesures antérieures qui montraient que la glace était trop fragile pour supporter le poids du bulldozer John Deere que Patrick Poitras conduisait, auraient été ignorées.

Il est également allégué qu’aucun plan de sécurité n’était en place pour s'assurer que Patrick Poitras avait un dispositif de flottaison et qu’il garderait sa porte déverrouillée ainsi que sa ceinture de sécurité détachée lorsqu’il opérerait sur de la glace.

Suncor est accusée d'avoir sous-estimé le poids du bulldozer et de ne pas avoir tenu compte du poids de la neige dans le calcul. Elle est aussi accusée d’avoir ignoré ses propres directives en matière de géologie hivernale demandant de reporter les travaux sur tous les sites avec plus d’un mètre d’eau stagnante.

Aucune des compagnies n’a commenté.

Aucune des accusations n’a été prouvée en cour. Les plaidoiries devraient être entendues au printemps à la cour provinciale de Fort McMurray.

Pas de surprise

Selon l’oncle de la victime, Joey St-Amand, la soirée où ils ont été informés de l’accident, il a posé des questions sur les circonstances et les réponses qu’il a reçues étaient sur la défensive et n’avaient pas de sens.

Je n'ai pas eu de surprise du tout en lisant le rapport parce que ça a été une grosse négligence sur le côté de la sécurité , souligne-t-il.

« Sur un site, un chantier, il y a des choses qui peuvent être faites pour minimiser les dangers [...] Il y a des responsabilités qui n'ont pas été prises en charge cette journée-là et ça, ça vient me chercher. » — Une citation de Joey St-Amand, oncle de Patrick Poitras

Quelqu'un n'a pas fait son travail et j'ai perdu mon fils à cause de ça , déplore Marcel Poitras, le père de Patrick Poitras.

Selon lui, la mort de son fils aurait pu être évitée.

Ce n’est pas la première fois que cela arrive , dit-il. Avec les [outils de] sécurité que nous avons aujourd’hui, cela ne devrait pas arriver.

Lorsque la mère de Patrick Poitras, Cathina Daniel Cormier, a appris les détails de la mort de son fils, sa blessure est revenue à vif. Quand j’ai lu les accusations, j’étais en colère , confie-t-elle. Je m’étais dit que c’était juste un mauvais accident .

« La question que je ne cesse de me poser est : qui l’a envoyé là? Qui a envoyé mon fils faire ce travail? [...] Je ne peux pas laisser mon fils partir en paix à cause de cela. » — Une citation de Cathina Daniel Cormier, mère de Patrick Poitras

Patrick avait soulevé des inquiétudes

Selon la famille Poitras, Patrick avait soulevé des inquiétudes par rapport à la sécurité sur son lieu de travail et confié qu’il avait peur de travailler sur la glace, la veille de l’incident.

« Je lui ai dit : ‘’Si tu trouves que c'est dangereux, arrête, parce que j'ai besoin de toi plus que tu ne le crois. Je ne veux pas te perdre.’’ » — Une citation de Marcel Poitras, père de Patrick Poitras

Ce à quoi Patrick Poitras a répondu : Papa, je suis ici pour travailler. Et ils m’ont dit que c’était OK , raconte le père.

Mieux protéger les employés

La famille souhaite que cet événement tragique serve de leçon et que les autres travailleurs des sables bitumineux soient mieux protégés.

Oui, il est bouleversant que cela soit arrivé à Patrick , lance Joey St-Amand. Mais si ça n’avait pas été Patrick, ça aurait été quelqu'un d'autre , renchérit-il.

Treize travailleurs sont morts dans des exploitations de sables bitumineux de Suncor en Alberta depuis 2014.

L’ancien pdg de Suncor, Mark Little, avait affirmé que l’entreprise devait améliorer la sécurité de ses sites d'exploitation pour protéger ses employés, et avait présenté un plan pour améliorer la sécurité de ses opérations. Cependant, Mark Little a démissionné en juillet 2022 après le décès d’un deuxième travailleur dans la même année.

