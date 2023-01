Le recrutement de personnel est au cœur des priorités du CISSS de la Côte-Nord en 2023

En entrevue à l’émission Boréale 138, la présidente-directrice générale est revenue sur les grands enjeux auxquels fait face le CISSS de la Côte-Nord pour l’année 2023.

Parmi eux, on compte le recours à la main-d'œuvre indépendante qui plombe les finances de l'institution.

Au 31 mars 2022, le CISSS de la Côte-Nord enregistrait un déficit de 44,5 millions de dollars, une somme qui s'explique en grande partie par le recours à de la main-d'œuvre indépendante.

Pour inverser la tendance, Manon Asselin explique que le CISSS travaille à trouver des solutions pour maintenir le personnel en poste et assurer une continuité dans les services à la population.

On a débuté les travaux avec certaines centrales syndicales, pour justement trouver peut-être des projets-pilotes, à savoir comment on peut retenir les gens qui sont déjà là avec certains projets qu'on pourrait mettre de l'avant , lance la présidente-directrice générale.

Manon Asselin n'a pas élaboré sur les projets-pilotes ou les travaux qui seront implantés afin de retenir les professionnels de la santé dans la région et réduire la dépendance à la main-d'œuvre indépendante.

Elle affirme également qu’elle souhaite améliorer les soins à domicile pour les personnes âgées, mais qu’il faut aussi prendre en compte d’autres éléments de soutien aux aînés.

C’est tout un continuum de soins qui doit être intégré partout sur la Côte-Nord , affirme Mme Asselin.

En parallèle aux soins à domicile, le CISSS évalue des éléments de soutien aux aînés grâce à la modernisation technologique ainsi que du soutien dans les résidences pour personnes âgées.

Les travaux d’agrandissement de l'urgence et du bloc opératoire de l'hôpital de Sept-Îles font aussi partie des priorités du CISSS de la Côte-Nord en 2023, assure Manon Asselin.

« On débute les travaux, et c’est un effet domino. On doit y aller par étapes. En janvier et février, on va débuter avec le déménagement de la psychiatrie interne. Par la suite, on va bouger certains éléments pour agrandir le bloc et l'urgence. »