Déluge d’applications douteuses qui exploitent ChatGPT

Le robot conversationnel gratuit ChatGPT d’Open AI est si populaire que des développeurs et développeuses se l'accaparent sur les magasins d’applications App Store et Google Play Store pour faire de l’argent.

Le logiciel, qui est offert gratuitement sur le site d’Open AI depuis quelques semaines, bluffe les technophiles par ses réponses dans un langage très naturel, imitant de manière admirable le dialogue humain.

Des développeurs et développeuses ont vu une opportunité d’affaires et ont créé des applications offrant des versions soi-disant pro , ou encore qui offrent des crédits supplémentaires qui permettent d’obtenir plus de réponses de ChatGPT.

Or, il n’existe pas d’application officielle du robot conversationnel propulsé par l’intelligence artificielle (IA).

Des applications douteuses

L’application ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3, par exemple, atteint le sommet du classement des téléchargements dans la catégorie productivité des boutiques d’applications, et ce dans plusieurs pays, dont le Canada. Elle y occupe, au moment d’écrire ces lignes, le 5e rang.

Si l’application se dit gratuite, elle propose toutefois plusieurs formules d’abonnement payantes, une à 10 $ par semaine ou 70 $ par mois.

Sur l’App Store, ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3 obtient une note de 4,5 étoiles sur 5, mais les plus récents commentaires ne montrent qu’une étoile, mentionnant notamment que le développeur tente de faire croire qu’il s’agit d’une application d’OpenAI , ou encore que l’application est fausse .

ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3 a été mise en ligne par un développeur du nom de Social Media Apps and Game Sports health Run Hiking Running fitness tracking, qui propose aussi des applications de widgets pour l’écran d’accueil du téléphone et une application santé de suivi de la forme physique.

Sur le Google Play Store, une application similaire du même développeur, qui cumulait plus de 100 000 téléchargements, a été supprimée. Mais d’autres sont toujours présentes, telle l’application ChatGPT du développeur MediaVents Hindriks  (Nouvelle fenêtre) , téléchargée sur plus de 100 000 appareils, mais qui se dit non officielle dans sa description.

Un phénomène courant

Ces applications qui usurpent d’autres logiciels ne sont pas rares. Mentionnons les nombreuses copies du jeu mobile malaimé Flappy Bird, retiré des magasins d’applications en 2014, ou encore les clones du jeu de lettres Wordle, offert sur une application web gratuite du New York Times.

L’objectif des développeurs ou des développeuses qui copient d’autres logiciels est d’attirer l’attention des internautes afin de renforcer leurs propres évaluations, selon ce que rapporte le site spécialisé TechCrunch.

Ces applications pourraient aussi vouloir récolter des données sensibles des utilisateurs et utilisatrices, mais ça ne semble pas être le cas de celles mentionnées dans cet article.