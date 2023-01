M3GAN, la Chucky de la génération Z?

Alors qu’Avatar continue de s’accaparer la belle part des recettes en salle, une inquiétante poupée talonne le film à gros budget, arrivant deuxième au rang des succès commerciaux de ce début d’année. M3GAN, un film mêlant horreur et satire, surpasse les attentes et surprend le public avec un « monstre » qui semble tiré tout droit des cauchemars des tiktokeurs et tiktokeuses.