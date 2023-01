Une brasserie du Cap-Breton perd son permis de vente dans un marché d’Halifax

La brasserie Big Spruce du Cap-Breton a perdu son permis de vente de bière au marché Warehouse à Halifax, à cause d'une plainte d'un concurrent.

Tout se résume aux définitions juridiques d'un marché de fermiers et à l’interdiction de payer de l'alcool et des produits d'épicerie dans la même transaction.

Nous aimerions pouvoir changer ça et continuer de vendre ici , indique Jeremy White, co-fondateur de la brasserie Big Spruce.

C'est important pour nous en tant que marque, c'est assez important pour nous en tant qu'entreprise et c'est vraiment crucial pour le marché Warehouse.

Big Spruce a reçu son permis au marché, il y a deux ans. Jeremy White croit que ses bières biologiques s'intégraient bien.

Jeremy White, co-fondateur de la brasserie Big Spruce. Photo : Radio-Canada

La bière incitait les gens à découvrir d’autres produits alimentaires locaux et, inversement, la découverte de ces produits les menait vers un marché où ils pouvaient également acheter notre bière , dit-il.

Deux familles d'agriculteurs de la Nouvelle-Écosse sont propriétaires du marché fondé en 2017.

On y offre de la viande et des légumes, mais aussi des fruits de mer et du fromage provenant d'une gamme de producteurs locaux, dont beaucoup vendent dans les marchés fermiers hebdomadaires de la province.

Le co-fondateur du marché David Greenberg, de la ferme Abundant Acres dans le comté de Hants, indique que la vente de bière Big Spruce a contribué à élargir sa clientèle.

David Greenberg, de la ferme Abundant Acres en Nouvelle-Écosse est aussi co-fondateur du marché Wharehouse. Photo : Gracieuseté de Hillary Rancourt

Nous avons beaucoup de gens qui aiment vraiment la bière Big Spruce et qui découvrent le marché et commencent ensuite à acheter des légumes et d'autres choses avec leur bière , dit-il. Je sais donc que nous avons des clients que nous pourrions perdre maintenant.

L'espace ressemble à un marché fermier hebdomadaire, avec un sol en béton brut, des caisses de légumes empilées, des étagères en bois ouvertes et des réfrigérateurs à façade vitrée.

Mais légalement, ce n'est pas un marché, car tous les produits passent par le même point de vente. Alors qu’à un marché des fermiers, chaque vendeur accepte le paiement séparément.

C’est un des problèmes soulevés par un inspecteur de la Divisionde l'alcool, des jeux, des carburants et du tabac de la province.

La perte de la vente de bière au marché d'Halifax fait mal à la microbrasserie Big Spruce. Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

L’inspecteur a aussi noté que la bière était stockée sur place pendant la fermeture de l'entreprise, et qu’il y avait la présence d'un employé de la brasserie et la vente de bière plus de la moitié de l'année.

David Greenberg dit qu’il n’y avait jamais eu de problème en deux ans et il pense que le régulateur aurait pu trouver une solution.

Je pense qu'ils auraient pu leur donner un permis temporaire pour vendre chez nous et je pense que ça aurait respecté l'esprit de la loi , dit-il.

Les discussions se poursuivent, mais les pertes seront importantes pour la brasserie qui reçoit peu de touristes à ce temps de l’année au Cap-Breton.

Une porte-parole de la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse ( NSLC ) n'a pas voulu discuter des détails d'un permis de vente. Beverly Ware s’est contenté de souligner que la NSLC ne peut pas délivrer de permis de marché qui viole ses propres règles.