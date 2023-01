Cartel de l’essence : des automobilistes auront droit à un crédit de 25 $

Les consommateurs et les entreprises ayant acheté de l'essence à Thetford Mines, Victoriaville, Sherbrooke et Magog pourront demander un bon de réduction de 25 $. L'Association de la protection des automobilistes (APA) a conclu une deuxième entente de 723 600 $ à la suite d'allégations de collusion quant à la fixation du prix de l'essence.

L'action visait la majorité des stations-service, explique le président de l' APA Georges Iny. Il y avait des indépendants, des bannières. C'était quand même assez implanté et pendant quelques années.

Ce règlement s'inscrit dans une entente plus vaste, souligne Georges Iny, parce que les grosses bannières ont déjà versé 10 millions de remboursement dans les Publisacs.

Georges Iny ajoute qu'il demeure toujours compliqué de trouver une solution pour dédommager les consommateurs lésés quand l'infraction date de plusieurs années.

« L'action collective, on l'a déposée en 2008. Cela a pris du temps parce que la défense était coriace. On a réclamé les montants que les gens auraient payés en trop. » — Une citation de Georges Iny, président de l'APA

Des bons à utiliser dans certaines stations-service seulement

Ce ne sont pas les stations-service visées par le recours qui offriront les coupons. Ceux-ci peuvent être obtenus en ligne sur le site de l' APA , ou encore sur la page Facebook qui sera mise en ligne dans environ deux semaines. Le crédit peut être utilisé dans quelques stations-service de Harnois Énergies des quatre villes touchées, à l'achat de 25 litres d'essence.

[Vous avez droit] à un bon par adresse, explique Georges Iny. Ils pourront être utilisés dans les stations-service qui, pour maintenir la réputation de l'industrie, ont accepté de collaborer dans la distribution du montant.

Les automobilistes de Thetford Mines seront les premiers à obtenir les bons, et la distribution se fera graduellement à compter du 23 janvier prochain jusqu'à ce que les sommes soient épuisées.

Le partage du montant entre les quatre villes s'effectuera au prorata du volume des ventes effectuées entre le 1er janvier 2001 et le 30 mai 2026. Ainsi, plus de la moitié des crédits seront versés aux consommateurs de Sherbrooke, et un peu moins de 12 % du montant obtenu iront à ceux de Thetford Mines.

Une leçon pour les stations-service?

Georges Iny admet que le montant du dédommagement n'est peut-être pas suffisamment dissuasif pour les stations-service, surtout lorsque celui-ci survient des années plus tard.

Néanmoins, les détaillants fautifs ont écopé de lourdes amendes lors de procès criminels. L'action civile, selon Georges Iny, a de plus été profitable aux consommateurs et l'expérience combinée a peut-être convaincu les détaillants de faire autre chose de manière plus légitime pour conserver leur marge de manoeuvre.