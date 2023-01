Le silence de l’UBC à propos de Mary Ellen Turpel-Lafond indispose des Autochtones

Des professeurs d’études autochtones décrient le silence de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et sa gestion de la controverse entourant la généalogie de l’ancienne directrice directrice du Centre d'histoire et de dialogue des pensionnats pour Autochtones de l'établissement, Mary Ellen Turpel-Lafond, qui a toujours soutenu être d’origine Crie.

Le professeur d’anglais et d’études autochtones Daniel Justice, de l'UBC, affirme se heurter au silence de l’Université depuis deux mois, et ce, malgré les inquiétudes qu'il a exprimées sur la gestion de la controverse à propos des origines de Mary Ellen Turpel-Lafond.

En octobre, une enquête de CBC a remis en question les origines autochtones de l'avocate. Pendant des décennies, Mary Ellen Turpel-Lafond a affirmé avoir des ancêtres cris, mais CBC n’a pu prouver cette affirmation, alors que des documents indiquent plutôt qu’elle serait d’origine européenne.

L'enquête de CBC révèle également qu'elle aurait fait des déclarations publiques inexactes sur ses travaux universitaires.

Mary Ellen Turpel-Lafond ne travaille plus à l’École de droit de l’UBC depuis le 16 décembre, selon l'établissement, qui n'a toutefois pas expliqué pourquoi.

Dans une déclaration médiatique, l'ancienne juge avait dit prendre sa retraite pour s'occuper de [sa] santé, de [sa] famille et de [son] cheminement spirituel .

Un silence inconfortable, selon certains

L'explication de Mary Ellen Turpel-Lafond et le silence de l'Université de la Colombie-Britannique laissent toutefois le professeur Daniel Justice sur sa faim. Il déplore la gestion de la situation par l’établissement.

Il n’y a jamais eu de reconnaissance publique que des personnes et des relations ont été blessées par [la controverse]. C’est facile de se sentir un peu abandonné.

La présidente de la Chaire de recherche du Canada sur le journalisme, les médias et le discours public autochtones, Candis Callison, est d’avis que le mutisme de l’université dans cette affaire nuit à son image.

L'UBC paraît comme un endroit fermé aux commentaires [et] ne semble pas tenir compte des inquiétudes qui lui ont été exprimées , explique-t-elle.

« On dirait que l’UBC espère que la tempête va passer, mais ça ne sera pas le cas. » — Une citation de Candis Callison, présidente de la Chaire de recherche du Canada sur le journalisme, les médias et le discours public autochtones

L'Université de la Colombie-Britannique n'a pas indiqué pourquoi Mary Ellen Turpel-Lafond ne travaille plus à son école de droit. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Un établissement muet par respect de la vie privée, dit son vice-recteur

Dans un courriel obtenu par CBC, le vice-recteur de l’UBC, Gage Averill, explique à un groupe de professeurs que le silence est l'approche préconisée par l'établissement, notamment parce que les détails de l'enquête ne peuvent être dévoilés en raison des règles régissant le droit à la vie privée.

Il rappelle en outre que chaque fois qu’il y a une accusation crédible de fausse déclaration, l’Université doit entreprendre une enquête d’une forme ou l’autre .

Processus d’identification

Dans son courriel, le vice-recteur ajoute que jusqu'à maintenant, l’Université comptait sur l’auto-identification et la reconnaissance par les communautés autochtones au moment d’offrir des bourses ou des emplois aux personnes autochtones.

Il admet que cette façon de faire n’a pas fonctionné avec Mary Ellen Turpel-Lafond, qui arrivait à l'UBC avec des décennies d’expérience acquise en travaillant avec les gouvernements et les Premières Nations.

La situation a convaincu l’établissement du besoin de développer une nouvelle politique, conclut-il.

L’Université dit vouloir consulter son personnel et ses professeurs autochtones cette année et précise que ce sera un processus lent et respectueux et mené par des Autochtones avec un appui fort des dirigeants .

Avec les informations de Geoff Leo